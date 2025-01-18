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Блинкен назвал предстоящие выборы президента в Белоруссии несвободными

Ведомости

Выборы президента в Белоруссии в 2025 г. не могут быть свободными и честными в условиях нынешней обстановки в республике. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США осуждают попытки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко узаконить президентские выборы. По его словам, то, что власти страны не направили своевременное приглашение ОБСЕ наблюдать за ними, подчеркивает их пренебрежение к прозрачному избирательному процессу и обязательствам государства-участника организации.

Президентские выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. 23 декабря 2024 г. ЦИК республики зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них с результатом в 80,1% голосов победил Лукашенко. После выборов в республике начались протестные акции.

10 января 2025 г. председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что страна не станет открывать избирательные участки за границей «из-за отсутствия должных мер безопасности на участках и сокращения численности работников дипкорпуса». С 20 января органы внутренних дел и внутренние войска МВД республики переведут на усиленный режим. Избирательные участки на выборах президента также оборудуют системами видеонаблюдения и тревожными кнопками к началу досрочного голосования, которое состоится 21 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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