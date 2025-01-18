Блинкен назвал предстоящие выборы президента в Белоруссии несвободными

10 января 2025 г. председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что страна не станет открывать избирательные участки за границей «из-за отсутствия должных мер безопасности на участках и сокращения численности работников дипкорпуса». С 20 января органы внутренних дел и внутренние войска МВД республики переведут на усиленный режим. Избирательные участки на выборах президента также оборудуют системами видеонаблюдения и тревожными кнопками к началу досрочного голосования, которое состоится 21 января.