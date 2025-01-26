Колумбия предложила свой президентский самолет для депортации мигрантов из США
Президент Колумбии Густаво Петро предложил использовать свой президентский самолет для помощи в доставке депортированных из США нелегальных мигрантов – выходцев из латиноамериканской страны, пишет CNN.
«Эта мера отвечает обязательству правительства гарантировать достойные условия [перевозки граждан]», – говорится в заявлении колумбийского президента. Дополнительной информации о возможности использования президентского самолета в сообщении не приводится.
Заявление было сделано через несколько часов после того, как Петро заявил, что блокирует въезд в страну депортационных рейсов из США на военных самолетах, заявив, что США «не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками». Петро призвал США использовать вместо этого гражданские самолеты.
В ответ президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ых пошлин на колумбийские товары, ввел ограничения на въезд в США для чиновников этой страны и пригрозил дополнительными санкциями, обосновав это угрозой для национальной безопасности. Массовая депортация нелегальных мигрантов была одной из центральных тем в предвыборной программе американского лидера.