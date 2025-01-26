Колумбия предложила свой президентский самолет для депортации мигрантов из США

Заявление было сделано через несколько часов после того, как Петро заявил, что блокирует въезд в страну депортационных рейсов из США на военных самолетах, заявив, что США «не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками». Петро призвал США использовать вместо этого гражданские самолеты.