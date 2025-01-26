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Колумбия предложила свой президентский самолет для депортации мигрантов из США

Ведомости

Президент Колумбии Густаво Петро предложил использовать свой президентский самолет для помощи в доставке депортированных из США нелегальных мигрантов – выходцев из латиноамериканской страны, пишет CNN.

«Эта мера отвечает обязательству правительства гарантировать достойные условия [перевозки граждан]», – говорится в заявлении колумбийского президента. Дополнительной информации о возможности использования президентского самолета в сообщении не приводится.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как Петро заявил, что блокирует въезд в страну депортационных рейсов из США на военных самолетах, заявив, что США «не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками». Петро призвал США использовать вместо этого гражданские самолеты.

В ответ президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ых пошлин на колумбийские товары, ввел ограничения на въезд в США для чиновников этой страны и пригрозил дополнительными санкциями, обосновав это угрозой для национальной безопасности. Массовая депортация нелегальных мигрантов была одной из центральных тем в предвыборной программе американского лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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