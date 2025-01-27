Минобороны РФ: над российскими регионами сбиты 32 украинских беспилотника
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Больше всего – 15 беспилотников – было уничтожено в Воронежской области. Еще 11 – в Белгородской области, четыре – в Курской области, по одному – в Орловской и Тверской областях.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 27 января 15 БПЛА были уничтожены двух городских округах и четырех районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 1:05 написал в своем Telegram-канале об атаке на Красногвардейский район. В селе Палатово в результате детонации беспилотника в двух частных домах было повреждено остекление, также были зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Еще один дрон сдетонировал в селе Веселое, а результате в двух жилых домах выбило окна. В 5:06 он добавил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. Было овреждено остекление частного дома, осколки перебили газопровод. Кроме того, из-за локальных повреждений на линии электропередачи часть жителей временно остались без света.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.