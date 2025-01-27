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Минобороны РФ: над российскими регионами сбиты 32 украинских беспилотника

Ведомости

Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего – 15 беспилотников – было уничтожено в Воронежской области. Еще 11 – в Белгородской области, четыре – в Курской области, по одному – в Орловской и Тверской областях.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 27 января 15 БПЛА были уничтожены двух городских округах и четырех районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 1:05 написал в своем Telegram-канале об атаке на Красногвардейский район. В селе Палатово в результате детонации беспилотника в двух частных домах было повреждено остекление, также были зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Еще один дрон сдетонировал в селе Веселое, а результате в двух жилых домах выбило окна. В 5:06 он добавил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. Было овреждено остекление частного дома, осколки перебили газопровод. Кроме того, из-за локальных повреждений на линии электропередачи часть жителей временно остались без света.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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