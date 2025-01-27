Минобороны РФ: над российскими регионами сбиты 32 украинских беспилотника

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 1:05 написал в своем Telegram-канале об атаке на Красногвардейский район. В селе Палатово в результате детонации беспилотника в двух частных домах было повреждено остекление, также были зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Еще один дрон сдетонировал в селе Веселое, а результате в двух жилых домах выбило окна. В 5:06 он добавил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. Было овреждено остекление частного дома, осколки перебили газопровод. Кроме того, из-за локальных повреждений на линии электропередачи часть жителей временно остались без света.