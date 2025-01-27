Express: Британия заявила о готовности задерживать российские корабли
Военно-морские силы повышенной готовности (VHRF) Великобритании готовы задерживать российские корабли у побережья, если появятся доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели. Об это сообщает издание Express со ссылкой на высокопосталенные военные источники.
«Но, конечно, это потребует политического решения на самом высоком уровне, и, вероятно, это будет делаться в каждом конкретном случае», – подчеркнул источник.
Эта перспектива, которую описывают как ответ на «худший сценарий», была заявлена вслед за сообщением США о том, что Россия якобы систематически наносит на карту подводные кабели и трубопроводы Великобритании с помощью электронных маркеров. Телекоммуникационные кабели включены в список критической инфраструктуры Великобритании.
26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Премьер-министр республики Эвика Силиня созвала в связи с аварией совещание ответственных министров и руководителей служб. 27 января в Швеции началось предварительное расследование по подозрению в диверсии в связи с повреждением кабеля связи в Балтийском море. Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было задержано по решению прокурора.