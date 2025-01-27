Express: Британия заявила о готовности задерживать российские корабли

26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), повреждение возникло из-за «внешнего воздействия». Премьер-министр республики Эвика Силиня созвала в связи с аварией совещание ответственных министров и руководителей служб. 27 января в Швеции началось предварительное расследование по подозрению в диверсии в связи с повреждением кабеля связи в Балтийском море. Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было задержано по решению прокурора.