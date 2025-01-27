«РИА Новости»: сообщения о встрече Путина и Трампа в Турции являются слухами

24 января Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 января заявил, что и российская, и американская стороны сохраняют готовность к переговорам. По словам Пескова, Кремль еще не получал от американцев никаких сигналов, поэтому работает по своему графику и сохраняет готовность к диалогу.