«РИА Новости»: сообщения о встрече Путина и Трампа в Турции являются слухами
Сообщения о якобы планируемых встречах президентов России и США в Турции или Катаре являются слухами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого главы государства.
«Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту», – сообщил собеседник агентства.
«РИА Новости» сообщило, что о планировании переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Стамбуле или Катаре писали турецкие СМИ со ссылкой на экспертные мнения.
24 января Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 января заявил, что и российская, и американская стороны сохраняют готовность к переговорам. По словам Пескова, Кремль еще не получал от американцев никаких сигналов, поэтому работает по своему графику и сохраняет готовность к диалогу.
Трамп вступил в должность президента США 20 января. Он неоднократно заявлял, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать в его разрешении. 21 января Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом России в любое подходящее время, допустив при этом введение новых антироссийских санкций.