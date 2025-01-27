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«РИА Новости»: сообщения о встрече Путина и Трампа в Турции являются слухами

Ведомости

Сообщения о якобы планируемых встречах президентов России и США в Турции или Катаре являются слухами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого главы государства.

«Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту», – сообщил собеседник агентства.

«РИА Новости» сообщило, что о планировании переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Стамбуле или Катаре писали турецкие СМИ со ссылкой на экспертные мнения.

24 января Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 января заявил, что и российская, и американская стороны сохраняют готовность к переговорам. По словам Пескова, Кремль еще не получал от американцев никаких сигналов, поэтому работает по своему графику и сохраняет готовность к диалогу.

Трамп вступил в должность президента США 20 января. Он неоднократно заявлял, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать в его разрешении. 21 января Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом России в любое подходящее время, допустив при этом введение новых антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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