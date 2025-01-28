Премьер-министр Сербии Вучевич ушел в отставку

Премьер-министр Сербии Вучевич ушел в отставкуВ республике с ноября проходят студенческие протесты
Президент Сербии Александр Вучич принял решение премьер-министра Милоша Вучевича об отставке, передает издание Republika. Глава правительства покидает свой пост на фоне протестных акций в стране.
Студенческие протесты в Сербии продолжаются с 6 ноября 2024 г. Акции начались в знак протеста против политики президента страны Александра Вучича, которого протестующие считают виновным в катастрофе, которая случилась 1 ноября в сербском городе Нови-Саде. Тогда обрушилась часть здания железнодорожного вокзала, погибло 15 человек. Протестующие требуют отставки Вучевича, бывшего мэра Нови-Сада (с 2012 по 2022 гг.) и действующего мэра Милана Джурича, а также ареста допустивших ошибки при реконструкции вокзала и раскрытия контракта с китайскими компаниями.
В последнем слове Вучевич заявил, что гордится работой правительства за последние девять месяцев (в апреле 2024 г. он получил мандат от президента). По его словам, властям удалось вернуть страну в инфляционный коридор, показать выдающиеся экономические успехи и занять второе место по скорости роста экономики в Европе по результатам 2024 г. Он рассказал, что после событий в сербском Нови-Саде он более не может исполнять обязанности и вынужден взять ответственность за «трагедию».
Вучевич также добавил, что вел разговор с президентом и об отставке Джурича. Он пообещал, что и мэр Нови-Сада подаст в отставку в ближайшее время.