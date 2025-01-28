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Премьер-министр Сербии Вучевич ушел в отставку

В республике с ноября проходят студенческие протесты
Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич принял решение премьер-министра Милоша Вучевича об отставке, передает издание Republika. Глава правительства покидает свой пост на фоне протестных акций в стране. 

Студенческие протесты в Сербии продолжаются с 6 ноября 2024 г. Акции начались в знак протеста против политики президента страны Александра Вучича, которого протестующие считают виновным в катастрофе, которая случилась 1 ноября в сербском городе Нови-Саде. Тогда обрушилась часть здания железнодорожного вокзала, погибло 15 человек. Протестующие требуют отставки Вучевича, бывшего мэра Нови-Сада (с 2012 по 2022 гг.) и действующего мэра Милана Джурича, а также ареста допустивших ошибки при реконструкции вокзала и раскрытия контракта с китайскими компаниями.

В последнем слове Вучевич заявил, что гордится работой правительства за последние девять месяцев (в апреле 2024 г. он получил мандат от президента). По его словам, властям удалось вернуть страну в инфляционный коридор, показать выдающиеся экономические успехи и занять второе место по скорости роста экономики в Европе по результатам 2024 г. Он рассказал, что после событий в сербском Нови-Саде он более не может исполнять обязанности и вынужден взять ответственность за «трагедию».

Вучевич также добавил, что вел разговор с президентом и об отставке Джурича. Он пообещал, что и мэр Нови-Сада подаст в отставку в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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