Премьер-министр Сербии Вучевич ушел в отставку

В последнем слове Вучевич заявил, что гордится работой правительства за последние девять месяцев (в апреле 2024 г. он получил мандат от президента). По его словам, властям удалось вернуть страну в инфляционный коридор, показать выдающиеся экономические успехи и занять второе место по скорости роста экономики в Европе по результатам 2024 г. Он рассказал, что после событий в сербском Нови-Саде он более не может исполнять обязанности и вынужден взять ответственность за «трагедию».