Над российскими регионами за ночь сбили 104 украинских беспилотника

Больше всего беспилотников – 47 – удалось нейтрализовать в Курской области, еще 27 – в Брянской области. 11 БПЛА сбили Смоленской области, семь – в Тверской области, четыре в Белгородской области, по три – в Нижегородской и Калужской областях, и по одному – в Ростовской и Ленинградской областях.