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Над российскими регионами за ночь сбили 104 украинских беспилотника

Ведомости

Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над российскими регионами в ночь на 29 января. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников – 47 – удалось нейтрализовать в Курской области, еще 27 – в Брянской области. 11 БПЛА сбили Смоленской области, семь – в Тверской области, четыре в Белгородской области, по три – в Нижегородской и Калужской областях, и по одному – в Ростовской и Ленинградской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что всего в регионе было уничтожено 33 БПЛА самолетного типа, в том числе три реактивных. Силами ПВО Министерства обороны РФ ликвидировано 27 БПЛА, еще шесть – спецподразделением управления Росгвардии по Брянской области. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследуют территории региона.

Глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что один из беспилотников был сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Пострадавших и разрушений нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь пояснил, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ночью был подавлен один БПЛА в Мясниковском районе. Он упал за пределами населенных пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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