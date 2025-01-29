Над российскими регионами за ночь сбили 104 украинских беспилотника
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над российскими регионами в ночь на 29 января. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 47 – удалось нейтрализовать в Курской области, еще 27 – в Брянской области. 11 БПЛА сбили Смоленской области, семь – в Тверской области, четыре в Белгородской области, по три – в Нижегородской и Калужской областях, и по одному – в Ростовской и Ленинградской областях.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что всего в регионе было уничтожено 33 БПЛА самолетного типа, в том числе три реактивных. Силами ПВО Министерства обороны РФ ликвидировано 27 БПЛА, еще шесть – спецподразделением управления Росгвардии по Брянской области. Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследуют территории региона.
Глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что один из беспилотников был сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики. Пострадавших и разрушений нет.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь пояснил, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ночью был подавлен один БПЛА в Мясниковском районе. Он упал за пределами населенных пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.