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Путин встретится с главой Дагестана 29 января

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 29 января проведет встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин вернулся в Москву из региональных командировок. Сегодня он работает в Кремле. И день, собственно, состоит из встреч, совещаний внутреннего характера. Из открытого – сегодня будет на приеме у президента глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Традиционно региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства», – рассказал Песков.

28 июня 2023 г. Путин посетил город Дербент в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе и встретился с Меликовым. Обсуждалось социально-экономическое развитие республики, поддержка военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их семей.

Меликов тогда говорил, что Дагестану «повезло больше, чем другим субъектам», потому что регион не испытывает такого воздействия внешних санкций, а существующие в субъекте экономические направления могут развиваться благодаря внутреннему потенциалу. При этом он назвал проблемой создание необходимой инфраструктуры. После этого в июле 2023 г. Путин сообщил, что Дагестан получит 5 млрд руб. на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса.

Зачем Владимир Путин ездил в Дагестан
Президент России Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в Дербенте, самом крупном городе на юге Дагестана и, по словам главы государства, древнейшем в России, чтобы провести совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе.
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Президент России Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в Дербенте, самом крупном городе на юге Дагестана и, по словам главы государства, древнейшем в России, чтобы провести совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе. / Гавриил Григоров / ТАСС

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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