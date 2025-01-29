Путин встретится с главой Дагестана 29 января
Президент РФ Владимир Путин 29 января проведет встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин вернулся в Москву из региональных командировок. Сегодня он работает в Кремле. И день, собственно, состоит из встреч, совещаний внутреннего характера. Из открытого – сегодня будет на приеме у президента глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Традиционно региональная проблематика остается среди приоритетов главы государства», – рассказал Песков.
28 июня 2023 г. Путин посетил город Дербент в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе и встретился с Меликовым. Обсуждалось социально-экономическое развитие республики, поддержка военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их семей.
Меликов тогда говорил, что Дагестану «повезло больше, чем другим субъектам», потому что регион не испытывает такого воздействия внешних санкций, а существующие в субъекте экономические направления могут развиваться благодаря внутреннему потенциалу. При этом он назвал проблемой создание необходимой инфраструктуры. После этого в июле 2023 г. Путин сообщил, что Дагестан получит 5 млрд руб. на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса.