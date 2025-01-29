Путин встретится с главой Дагестана 29 января

Меликов тогда говорил, что Дагестану «повезло больше, чем другим субъектам», потому что регион не испытывает такого воздействия внешних санкций, а существующие в субъекте экономические направления могут развиваться благодаря внутреннему потенциалу. При этом он назвал проблемой создание необходимой инфраструктуры. После этого в июле 2023 г. Путин сообщил, что Дагестан получит 5 млрд руб. на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса.