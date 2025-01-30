Премьер-министр Японии планирует встретиться с Трампом 7 февраля
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует посетить США 7 февраля для встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщили агентству Kyodo News источники, знакомые с ситуацией.
По информации агентства, во время встречи с Трампом Исиба подчеркнет важность укрепления сотрудничества стран для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Исиба заявил, что Япония и США должны выстроить более прочные отношения, основанные на взаимных национальных интересах. Эту идею он представит Трампу как «беспроигрышный вариант».
Япония рассматривала возможность встречи премьер-министра с президентом США до его инагурации – сначала в ноябре 2024 г., позже в январе 2025 г., но эта встреча так и не состоялась. Сейчас Исиба стремится встретиться с Трампом «как можно раньше».
25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Япония занимает недружественную позицию в отношении Москвы. Исиба в ходе выступления перед правительством 24 января заявил, что отношения между Японией и Россией сложные, но Токио сохраняет курс на решение территориальных проблем. Он подчеркнул, что страна нацелена на продолжение переговоров по мирному договору с Москвой.