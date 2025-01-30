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Премьер-министр Японии планирует встретиться с Трампом 7 февраля

Ведомости

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует посетить США 7 февраля для встречи с американским президентом Дональдом Трампом, сообщили агентству Kyodo News источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, во время встречи с Трампом Исиба подчеркнет важность укрепления сотрудничества стран для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Исиба заявил, что Япония и США должны выстроить более прочные отношения, основанные на взаимных национальных интересах. Эту идею он представит Трампу как «беспроигрышный вариант».

Япония рассматривала возможность встречи премьер-министра с президентом США до его инагурации – сначала в ноябре 2024 г., позже в январе 2025 г., но эта встреча так и не состоялась. Сейчас Исиба стремится встретиться с Трампом «как можно раньше».

25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Япония занимает недружественную позицию в отношении Москвы. Исиба в ходе выступления перед правительством 24 января заявил, что отношения между Японией и Россией сложные, но Токио сохраняет курс на решение территориальных проблем. Он подчеркнул, что страна нацелена на продолжение переговоров по мирному договору с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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