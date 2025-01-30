Премьер-министр Японии планирует встретиться с Трампом 7 февраля

Япония рассматривала возможность встречи премьер-министра с президентом США до его инагурации – сначала в ноябре 2024 г., позже в январе 2025 г., но эта встреча так и не состоялась. Сейчас Исиба стремится встретиться с Трампом «как можно раньше».