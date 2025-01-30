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Песков: идет целенаправленная линия по забвению правды о борьбе СССР с нацизмом

Ведомости

Именно Советский союз при помощи соратников освободил европейский континент от нацизма, а сейчас идет целенаправленная линия за забвение этой исторической правды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца о том, что его страну от нацистов якобы освободили США и они же помогли стать Германии демократической страной, Песков заявил, что «это не так». Он также сделал акцент на том, что именно Советский союз внес самый большой вклад в освобождение европейского континента от «коричневой чумы».

Песков также отметил, что тенденция забвения исторической правды пагубна с точки зрения возможных последствий. Он заявил, что «ползучий» нацизм снова идет по Европе и существенно укоренился в Киеве.

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», – заявил Шольц 28 января, цитировала его слова газета Esslinger Zeitung. Тогда Шольц также осудил американского миллиардера Илона Маска за его поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

22 января 2025 г. президент США Дональд Трамп призвал не забывать, что Россия помогла одержать победу во Второй мировой войне.

В мае 2020 г. Трамп во время своего первого срока назвал победителями нацизма только США и Великобританию. Тогда республиканец не упомянул роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне. До этого российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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