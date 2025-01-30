Песков: идет целенаправленная линия по забвению правды о борьбе СССР с нацизмом

Отвечая на вопрос о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца о том, что его страну от нацистов якобы освободили США и они же помогли стать Германии демократической страной, Песков заявил, что «это не так». Он также сделал акцент на том, что именно Советский союз внес самый большой вклад в освобождение европейского континента от «коричневой чумы».