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Трамп призвал не забывать роль России в завершении Второй мировой войны

Ведомости

Россия помогла одержать победу во Второй мировой войне, об этом нельзя забывать, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней», – написал он в соцсети Truth Social.

По данным Минобороны РФ со ссылкой на статистические исследования конца 1980-х, в Великой Отечественной войне погибли 26,6 млн человек. В это число входят убитые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и замученные в концлагерях военнопленные, подпольщики, а также рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.

В мае 2020 г. Трамп во время своего первого срока назвал победителями нацизма только США и Великобританию. Тогда республиканец не упомянул роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне. До этого российское посольство обвинило власти США в попытке переписать историю Второй мировой войны и принизить роль СССР в победе над нацизмом.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2024 г. заявил, что Вашингтон удачно использовал итоги Второй мировой войны для расширения влияния доллара.

В 2025-м отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Российский лидер пригласил на парад в Москве президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также лидеров всех стран СНГ и их войска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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