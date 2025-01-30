Российская армия поразила объекты ВПК Украины и склады с БПЛА
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения БПЛА, следует из сводки Министерства обороны России.
Военные силы России нанесли удар при помощи оперативно-тактической авиации, БПЛА и артиллерии.
Средствами противовоздушной обороны были сбиты две бомбы Hammer производства Франции, четыре снаряда HIMARS производства США и 61 беспилотник.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. В ходе атаки военные силы Украины потеряли бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение по войсковым бригадам ВСУ и улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, также был уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки 30 января заняли более выгодные рубежи и позиции. Ими нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. В ходе сражения ВСУ потеряли два автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Группировка «Центр» нанесла поражение технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Армия Украины потеряла две боевые машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны Украины. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Были уничтожены пять орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО.
Войска группировки «Днепр» нанесли поражение технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны.
Минобороны также сообщало, что в ночь на 30 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотников – три над Белгородской областью и два над Брянской.