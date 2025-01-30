Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Российская армия поразила объекты ВПК Украины и склады с БПЛА

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения БПЛА, следует из сводки Министерства обороны России.

Военные силы России нанесли удар при помощи оперативно-тактической авиации, БПЛА и артиллерии.

Средствами противовоздушной обороны были сбиты две бомбы Hammer производства Франции, четыре снаряда HIMARS производства США и 61 беспилотник.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. В ходе атаки военные силы Украины потеряли бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение по войсковым бригадам ВСУ и улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, также был уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки 30 января заняли более выгодные рубежи и позиции. Ими нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. В ходе сражения ВСУ потеряли два автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Группировка «Центр» нанесла поражение технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Армия Украины потеряла две боевые машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны Украины. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Были уничтожены пять орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО.

Войска группировки «Днепр» нанесли поражение технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны.

Минобороны также сообщало, что в ночь на 30 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотников – три над Белгородской областью и два над Брянской.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных