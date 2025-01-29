Путин призвал Меликова активнее оказывать помощь героям спецоперации

В ответ на слова Путина о том, что Меликову не стоит забывать про семьи героев СВО, глава Дагестана заверил, что все семьи находятся на его постоянном личном контроле, добавив, что сейчас в регионе проводится акция – порядка 5 000 путевок согласовали с муфтиятом (самоуправляющаяся религиозная организация, объединяющая на добровольных началах мусульманские религиозные учреждения) на выезд в Хадж, из них 2 500 в Дагестане. Абсолютное большинство – для тех, кто либо потерял родных и близких, либо для тех, кто на сегодняшний день воюет.