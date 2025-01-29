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Путин призвал Меликова активнее оказывать помощь героям спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Кремле призвал главу Дагестана Сергея Меликова не забывать о героях специальной военной операции на Украине (СВО) и лично заниматься их вопросами, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи Меликов рассказал путину о том, что в Дагестане звание Героев России получили 13 человек. Отдельно он поблагодарил президента за офицера пятой бригады специального назначения Магомеда Исбакиева. Звание ему было присвоено в ноябре 2024 г. Он поблагодарил также за то, что «вернулись к совершенному им подвигу и пересмотрели наградные документы».

«Заслуживают этого ребята», – отметил президент РФ.

Меликов также отметил разведчика, сапера Закарью Алиева, который три недели удерживал позиции на захваченном, ранее отбитом у ВСУ опорном пункте. Глава Дагестана добавил, что сейчас Алиев проходит лечение, а его семья находится на контроле.

В ответ на слова Путина о том, что Меликову не стоит забывать про семьи героев СВО, глава Дагестана заверил, что все семьи находятся на его постоянном личном контроле, добавив, что сейчас в регионе проводится акция – порядка 5 000 путевок согласовали с муфтиятом (самоуправляющаяся религиозная организация, объединяющая на добровольных началах мусульманские религиозные учреждения) на выезд в Хадж, из них 2 500 в Дагестане. Абсолютное большинство – для тех, кто либо потерял родных и близких, либо для тех, кто на сегодняшний день воюет.

В ходе встречи Меликов также заявил, что средняя зарплата в регионе в номинальном значении выросла на 15%, в реальном – на 4,2%. «Самое главное, что нам удалось сдвинуть с места и начать динамику повышения заработной платы. Заработная плата в среднем по экономике выросла на 15% и сегодня составляет более 40 000 руб.», – сказал Меликов.

Путин в июне 2023 г. посетил город Дербент в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе и встретился с Меликовым. Обсуждались социально-экономическое развитие республики, поддержка военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их семей.

В июле того же года президент объявил о выделении 5 млрд руб. Дагестану. Республика получила средства на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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