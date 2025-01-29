Путин призвал Меликова активнее оказывать помощь героям спецоперации
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи в Кремле призвал главу Дагестана Сергея Меликова не забывать о героях специальной военной операции на Украине (СВО) и лично заниматься их вопросами, сообщает пресс-служба Кремля.
Во время встречи Меликов рассказал путину о том, что в Дагестане звание Героев России получили 13 человек. Отдельно он поблагодарил президента за офицера пятой бригады специального назначения Магомеда Исбакиева. Звание ему было присвоено в ноябре 2024 г. Он поблагодарил также за то, что «вернулись к совершенному им подвигу и пересмотрели наградные документы».
«Заслуживают этого ребята», – отметил президент РФ.
Меликов также отметил разведчика, сапера Закарью Алиева, который три недели удерживал позиции на захваченном, ранее отбитом у ВСУ опорном пункте. Глава Дагестана добавил, что сейчас Алиев проходит лечение, а его семья находится на контроле.
В ответ на слова Путина о том, что Меликову не стоит забывать про семьи героев СВО, глава Дагестана заверил, что все семьи находятся на его постоянном личном контроле, добавив, что сейчас в регионе проводится акция – порядка 5 000 путевок согласовали с муфтиятом (самоуправляющаяся религиозная организация, объединяющая на добровольных началах мусульманские религиозные учреждения) на выезд в Хадж, из них 2 500 в Дагестане. Абсолютное большинство – для тех, кто либо потерял родных и близких, либо для тех, кто на сегодняшний день воюет.
В ходе встречи Меликов также заявил, что средняя зарплата в регионе в номинальном значении выросла на 15%, в реальном – на 4,2%. «Самое главное, что нам удалось сдвинуть с места и начать динамику повышения заработной платы. Заработная плата в среднем по экономике выросла на 15% и сегодня составляет более 40 000 руб.», – сказал Меликов.
Путин в июне 2023 г. посетил город Дербент в Дагестане, где провел совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе и встретился с Меликовым. Обсуждались социально-экономическое развитие республики, поддержка военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их семей.
В июле того же года президент объявил о выделении 5 млрд руб. Дагестану. Республика получила средства на реконструкцию уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса.