Минобороны: российская армия взяла под контроль село Новоелизаветовка в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Новоелизаветовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о проведении специальной военной операции на Украине.
В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки с помощью ударных беспилотников уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ), а артиллерийские расчеты ликвидировали вскрытые позиции противника. Затем штурмовики зачистили дома и сооружения от оставшихся подразделений гарнизона ВСУ, говорится в сводке.
28 января Минобороны РФ также заявило о взятии бойцами группировки войск «Запад» поселка Двуречная в Харьковской области.
Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов. Эти результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.