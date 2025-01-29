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Минобороны: российская армия взяла под контроль село Новоелизаветовка в ДНР

Ведомости

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Новоелизаветовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о проведении специальной военной операции на Украине.

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки с помощью ударных беспилотников уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ), а артиллерийские расчеты ликвидировали вскрытые позиции противника. Затем штурмовики зачистили дома и сооружения от оставшихся подразделений гарнизона ВСУ, говорится в сводке.

28 января Минобороны РФ также заявило о взятии бойцами группировки войск «Запад» поселка Двуречная в Харьковской области.

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов. Эти результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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