ВС России взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Глава министерства Андрей Белоусов уже поздравил командование и личный состав 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков за успешное выполнение боевых задач при взятии под контроль данного населенного пункта.
В сводке говорится также, что бойцы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения «Центра» и «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ).
В целом в контексте боевых действий за сутки упоминаются населенные пункты Липцы, Волчанск, Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка Луганской народной республики, Степногорск, Новопокровка, Работино Запорожской области, Антоновка и Херсон в Херсонской области, а также 22 пункта в Донецкой народной республике.
Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов. Эти результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.