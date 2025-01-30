Трамп не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным авиакатастрофу в США. Соответствующее заявление Трамп сделал перед журналистами в ходе пресс-подхода.
Отвечая на вопрос журналистов, разговаривал ли он с Путиным, Трамп заявил: «Нет». При этом он уточнил, что США были на связи с двумя государствами, комментируя вопрос о том, кто еще помимо россиян и американцев находился на борту самолета. Ранее Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне.
«Мы – страна, охваченная трауром. Это потрясло многих людей, в том числе, к сожалению, и граждан других стран, которые находились на борту… Мы знаем, что на борту находились талантливые российские граждане. Нам очень, очень, очень жаль», – сказал Трамп.
Самолет, следовавший из Уичито, штат Канзас, потерпел крушение в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. В результате катастрофы никто не выжил, заявил начальник пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли. Сейчас известно, что найдено более 30 тел.
На борту упавшего в Вашингтоне пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 были чемпионы мира по фигурному катанию и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их воспитанники. Об этом на пресс-конференции заявил директор спортклуба Бостона Дуг Зегибе, передает CBS News. В результате авиакатастрофы также погибли 16-летние фигуристы Спенсер Лейн и Джинна Хан и их матери.