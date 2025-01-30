Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне

«Это была темная и мучительная ночь для нашей столицы и всей нации, трагедия ужасных масштабов. Как единый народ, мы скорбим о каждой драгоценной жизни, так внезапно унесенной от нас, – сказал американский лидер. – От имени первой леди, от себя лично и от лица 340 млн американцев выражаю наши соболезнования. Наши мысли и молитвы с вами сейчас и в ближайшие дни. Мы будем работать неустанно, чтобы поддержать вас, утешить, помочь пережить эту трагедию».