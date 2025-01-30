Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне

Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе в ВашингтонеСША уже в контакте с Россией и помогут с передачей тел погибших
Президент Дональд Трамп подтвердил, что россияне погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции по инциденту.
«Мы – страна, охваченная трауром. Это потрясло многих людей, в том числе, к сожалению, и граждан других стран, которые находились на борту… Мы знаем, что на борту находились талантливые российские граждане. Нам очень, очень, очень жаль», – сказал Трамп.
Трамп заявил, что никто не выжил.
«Это была темная и мучительная ночь для нашей столицы и всей нации, трагедия ужасных масштабов. Как единый народ, мы скорбим о каждой драгоценной жизни, так внезапно унесенной от нас, – сказал американский лидер. – От имени первой леди, от себя лично и от лица 340 млн американцев выражаю наши соболезнования. Наши мысли и молитвы с вами сейчас и в ближайшие дни. Мы будем работать неустанно, чтобы поддержать вас, утешить, помочь пережить эту трагедию».
Трамп подчеркнул, что все и администрация сейчас ищут ответы на то, что произошло.
«Мы не знаем, что привело к этой катастрофе, но у нас есть очень четкие предположения и идеи… Мы уверены, что уже имеем представление о причинах, но будем выяснять все детали, чтобы ничего подобного больше не повторилось», – заявил Трамп.
Президент США заявил, что уже в контакте с Россией по поводу трагедии, и отметил, что США окажут помощь в передаче останков в РФ. На вопрос, будет ли правительство США содействовать передаче их останков, учитывая, что между двумя странами нет прямого авиасообщения, Трамп заявил: «Мы уже связались с Россией, и ответ – да, мы окажем содействие».
Трамп также сказал, что не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным о трагедии, но намекнул на контакты по другим вопросам.
Вместе с Трампом на вопросы журналистов отвечают вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA), Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и вооруженные силы США проведут систематическое и всестороннее расследование этой катастрофы.
Аэропорт возобновил работу в 11 утра по местному времени (19:00 мск). Некоторые местные каналы транслировали взлет первых самолетов.
Самолет, следовавший из Уичито, штат Канзас, потерпел крушение в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. В результате катастрофы никто не выжил, заявил начальник пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли. Сейчас известно, что найдено более 30 тел.
На борту упавшего в Вашингтоне пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 были чемпионы мира по фигурному катанию и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их воспитанники. Об этом на пресс-конференции заявил директор спортклуба Бостона Дуг Зегибе, передает CBS News. В результате авиакатастрофы также погибли 16-летние фигуристы Спенсер Лейн и Джинна Хан и их матери.
Группа возвращалась домой из Национального лагеря развития, который проводился в связи с недавним чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито. Зегибе сказал, что все шестеро должны были продолжить полет в Бостон после того, как их рейс с пересадкой приземлился бы в аэропорту Вашингтона. На борту также могли находиться и другие спортсмены российского происхождения.
Расследование продолжается, и власти просят не спекулировать о причинах катастрофы.
Хегсет сказал 30 января утром, что вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом, выполнял ежегодный тренировочный полет на проверку квалификации.
По его словам, Пентагон не раскрывает имена и звания членов экипажа до уведомления их ближайших родственников, но «это был довольно опытный экипаж, проходивший обязательную ночную проверку». По его словам, у них были приборы ночного видения.