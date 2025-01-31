Рябков: пауза США с агреманом послу РФ постепенно приближается к тревожной зоне

Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу 5 октября 2024 г. и вернулся в Москву на следующий день. 10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что возвращение дипломата не указывает на понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.