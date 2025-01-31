Рябков: пауза США с агреманом послу РФ постепенно приближается к тревожной зоне
Сдвигов в вопросе агремана новому российскому послу в США пока нет, затянувшаяся пауза постепенно приближается к тревожной зоне. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы еще не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней. Поэтому хотелось бы услышать из Вашингтона сигнал о положительном решении», – отметил Рябков (цитата по ТАСС).
Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу 5 октября 2024 г. и вернулся в Москву на следующий день. 10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что возвращение дипломата не указывает на понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.
7 октября 2024 г. «Ведомости» писали, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев, вероятно, возглавит российское диппредставительство в США.
25 декабря 2024 г. глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру российского посла в Вашингтоне.
Агреман – предварительное согласие правительства на назначение дипломатического представителя другого государства.