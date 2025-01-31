Дипломаты России и США обсуждают передачу тел погибших фигуристов в Вашингтоне
Российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне 29 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дипломатические каналы в этом плане работают. К сожалению, действительно произошла трагедия. Есть граждане России. И здесь наши дипломаты обговаривают все формальности, связанные с доставкой тел», – сказал он.
Пассажирский самолет, следовавший из Уичито, потерпел крушение в аэропорту имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку. Это произошло после его столкновения в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту находились 64 человека, из которых четверо – члены экипажа. По заявлению президента США Дональда Трампа, выживших в авиакатастрофе нет. В самолете были чемпионы мира по фигурному катанию и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также их воспитанники. В результате авиакатастрофы также погибли 16-летние фигуристы Спенсер Лейн и Джинна Хан и их матери.
В ходе пресс-конференции Трамп сообщил, что на борту самолета находились «талантливые российские граждане». Отвечая на вопрос журналистов, разговаривал ли он с Путиным, Трамп заявил: «Нет, я не говорил [с Путиным]. Не об этом». Песков позже уточнил в комментарии РБК, что этот ответ не подтверждает контакта между Трампом и Путиным по другим темам.