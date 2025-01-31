Дипломаты России и США обсуждают передачу тел погибших фигуристов в Вашингтоне

В ходе пресс-конференции Трамп сообщил, что на борту самолета находились «талантливые российские граждане». Отвечая на вопрос журналистов, разговаривал ли он с Путиным, Трамп заявил: «Нет, я не говорил [с Путиным]. Не об этом». Песков позже уточнил в комментарии РБК, что этот ответ не подтверждает контакта между Трампом и Путиным по другим темам.