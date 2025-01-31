Армия России взяла под контроль Нововасильевку в ДНР

В ночь с 30 на 31 января дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА над семью российскими регионами. Больше всего беспилотников (25) ликвидировано в Ростовской области. Еще восемь дронов сбили в Волгоградской области, шесть – в Курской, четыре – в Ярославской и по два – в Белгородской, Воронежской и Краснодарском крае.