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Армия России взяла под контроль Нововасильевку в ДНР

Ведомости

Группировка «Центр» Вооруженных сил (ВС) России взяла под контроль населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Минобороны России.

В сводке Министерства обороны РФ с 25 по 31 января также сказано, что за указанный период ВС РФ нанесли семь групповых ударов, в результате которых были поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса. Были нанесены поражающие удары также по инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. «Запад» взял населенный пункт Двуречная Харьковской области, «Восток» – Великую Новоселку в ДНР.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 652 самолета, 283 вертолета, 41 987 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 975 танков и других боевых бронированных машин.

В ночь с 30 на 31 января дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА над семью российскими регионами. Больше всего беспилотников (25) ликвидировано в Ростовской области. Еще восемь дронов сбили в Волгоградской области, шесть – в Курской, четыре – в Ярославской и по два – в Белгородской, Воронежской и Краснодарском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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