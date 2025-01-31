Армия России взяла под контроль Нововасильевку в ДНР
Группировка «Центр» Вооруженных сил (ВС) России взяла под контроль населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Минобороны России.
В сводке Министерства обороны РФ с 25 по 31 января также сказано, что за указанный период ВС РФ нанесли семь групповых ударов, в результате которых были поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса. Были нанесены поражающие удары также по инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. «Запад» взял населенный пункт Двуречная Харьковской области, «Восток» – Великую Новоселку в ДНР.
По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 652 самолета, 283 вертолета, 41 987 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 975 танков и других боевых бронированных машин.
В ночь с 30 на 31 января дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА над семью российскими регионами. Больше всего беспилотников (25) ликвидировано в Ростовской области. Еще восемь дронов сбили в Волгоградской области, шесть – в Курской, четыре – в Ярославской и по два – в Белгородской, Воронежской и Краснодарском крае.