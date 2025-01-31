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За ночь над российскими регионами уничтожили 49 беспилотников

Ведомости

Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 31 января перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА над семью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.

Больше всего беспилотников (25) ликвидировано в Ростовской области. Еще восемь дронов сбили в Волгоградской области, шесть – в Курской, четыре – в Ярославской и по два – в Белгородской, Воронежской и Краснодарском крае.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что обломки одного из БПЛА упали на территории завода и вызвали пожар, «который был оперативно ликвидирован». Пострадал один рабочий, его госпитализировали.

По информации врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА были уничтожены в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. В Красносулинском районе возле хутора Грачев обломки беспилотника упали на опору ЛЭП и оборвали электропровода. Пострадавших нет.

На юге Воронежской области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев. Водитель получил ранение ноги. Также в результате падения фрагментов БПЛА были повреждены частный жилой дом и ферма. В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника было повреждено остекление на промышленном предприятии.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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