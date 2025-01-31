За ночь над российскими регионами уничтожили 49 беспилотников
Дежурные российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 31 января перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА над семью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
Больше всего беспилотников (25) ликвидировано в Ростовской области. Еще восемь дронов сбили в Волгоградской области, шесть – в Курской, четыре – в Ярославской и по два – в Белгородской, Воронежской и Краснодарском крае.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что обломки одного из БПЛА упали на территории завода и вызвали пожар, «который был оперативно ликвидирован». Пострадал один рабочий, его госпитализировали.
По информации врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, БПЛА были уничтожены в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах. В Красносулинском районе возле хутора Грачев обломки беспилотника упали на опору ЛЭП и оборвали электропровода. Пострадавших нет.
На юге Воронежской области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев. Водитель получил ранение ноги. Также в результате падения фрагментов БПЛА были повреждены частный жилой дом и ферма. В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника было повреждено остекление на промышленном предприятии.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.