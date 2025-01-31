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Медведев заявил о выполнении плана по набору на военную службу по контракту

Ведомости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург сообщил, что план по набору на военную службу по контракту в России выполнен. Запись рабочей поездки Медведева опубликована на его странице во «В контакте».

Медведев сообщил, что он посетил пункт набора на военную службу. Он заверил, что в пункте работа идет по регламенту, поэтому граждане проходят процедуры достаточно быстро и удобно.

«В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены», – сообщил Медведев.

24 января на заседании профильной межведомственной комиссии Медведев сообщил, что контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России подписали в 2024 г. около 450 000 человек. Кроме того, более 40 000 граждан вступили в добровольческие формирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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