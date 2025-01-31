Медведев заявил о выполнении плана по набору на военную службу по контракту
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург сообщил, что план по набору на военную службу по контракту в России выполнен. Запись рабочей поездки Медведева опубликована на его странице во «В контакте».
Медведев сообщил, что он посетил пункт набора на военную службу. Он заверил, что в пункте работа идет по регламенту, поэтому граждане проходят процедуры достаточно быстро и удобно.
«В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены», – сообщил Медведев.
24 января на заседании профильной межведомственной комиссии Медведев сообщил, что контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России подписали в 2024 г. около 450 000 человек. Кроме того, более 40 000 граждан вступили в добровольческие формирования.