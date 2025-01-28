Решение о призыве на военную службу при его неисполнении продлят на год

Решение о призыве на военную службу при его неисполнении продлят на годПравительство одобрило такие поправки в порядок призыва срочников
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, увеличивающий сроки призыва граждан на военную службу в ряде случаев. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника. Один – знакомый с решениями, принятыми по итогам ее заседания, второй – в Белом доме.
Решения о призыве на военную службу, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения, следует из поддержанных поправок. Документ одобрен Минобороны, Минэкономразвития, Минфином и Минюстом, следует из документов.
В законопроекте также предлагается создать одну призывную комиссию в городах федерального значения, а также сразу для нескольких муниципальных районов, муниципальных и городских округов.
Изменения вносятся в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе». Законопроект разработан председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»).
Как сообщил Картаполов журналистам, рассмотрение законопроекта запланировано до начала весеннего призыва (цитата по ТАСС). Призыв на военную службу проходит дважды в год. Весенний – с 1 апреля по 15 июля, осенний – с 1 октября по 31 декабря. План призыва утверждают незадолго до его начала. Срок службы составляет один год. Призывной возраст мужчин – 18–30 лет.
133 000
человек, по данным Минобороны, были призваны и направлены в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования по итогам осеннего призыва 2024 г. Весной того же года для прохождения военной службы призвали 150 000 человек. На брифинге накануне осеннего призыва 2024 г. замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщал, что призывников не будут привлекать к выполнению задач в зоне спецоперации в новых регионах.
Реализация законопроекта позволит сократить количество должностных лиц, задействованных в процессе призыва. В том числе врачей, которые востребованы в муниципальной системе здравоохранения, привлекаемых для медицинского освидетельствования призывников, отмечалось в проекте отзыва правительства (есть у «Ведомостей»). Это также снизит потребность в обеспечении врачей медицинским оборудованием и повысит уровень организации призыва.
Принятие и вступление в силу рассматриваемых поправок однозначно упростит военкоматам работу с точки зрения организации призыва, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Но оно также внесет еще больше неопределенности в жизнь подлежащих призыву граждан, особенно тех, в отношении которых будут приниматься и «откладываться» на будущее решения о призыве, говорит он. Остается открытым и вопрос о том, не приведут ли новые нормы к многочисленным случаям «отсроченного» призыва, добавляет Галанцев. Для тех же граждан, которые целенаправленно желают служить, последствия могут оказаться некомфортными: придется перестраивать жизненные планы в ожидании исполнения решения военкомата. Например, призыв в армию ведет к прекращению трудового договора, фактически лишает гражданина работы, сказал эксперт.
Предложенные изменения закрывают лазейки для уклонения от военной службы, когда призывник любыми способами пытается не попасть в военкомат при получении повестки, а в следующие периоды рассчитывает, что о нем забудут до наступления максимального призывного возраста в 30 лет, считает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. Если у призывника есть основания для освобождения от военной службы или действующая отсрочка, то эти поправки его не коснутся.
Почти во всех российских регионах призывная комиссия формируется из гражданских лиц, ее председателем является глава местного совета депутатов. Решения, вынесенные призывной комиссией, действуют в течение одной призывной кампании, напомнил юрист адвокатского бюро «Калой.ру» Лев Карманов. В Москве же, по его словам, создана Объединенная муниципальная призывная комиссия, в состав которой уже не входят главы советов депутатов, она формируется из чиновников, которые заседают в Едином пункте призыва. Таким образом, поправки могут приводить закон в соответствие с этой практикой, предположил он, добавив, что полноценный анализ документа можно провести лишь после того, как он будет официально опубликован.
Если не будет всплеска тревожности, говорит политолог Михаил Виноградов, у этого решения есть шанс быть мало замеченным. Индивидуальные же стратегии граждан призывного возраста, вероятно, будут зависеть от того, окажутся ли они наложены на слухи о принуждении призывников к подписанию контрактов, сказал он.
«Ведомости» направили запрос в правительство.