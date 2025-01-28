Решение о призыве на военную службу при его неисполнении продлят на год

Принятие и вступление в силу рассматриваемых поправок однозначно упростит военкоматам работу с точки зрения организации призыва, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Но оно также внесет еще больше неопределенности в жизнь подлежащих призыву граждан, особенно тех, в отношении которых будут приниматься и «откладываться» на будущее решения о призыве, говорит он. Остается открытым и вопрос о том, не приведут ли новые нормы к многочисленным случаям «отсроченного» призыва, добавляет Галанцев. Для тех же граждан, которые целенаправленно желают служить, последствия могут оказаться некомфортными: придется перестраивать жизненные планы в ожидании исполнения решения военкомата. Например, призыв в армию ведет к прекращению трудового договора, фактически лишает гражданина работы, сказал эксперт.