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Бундестаг отклонил законопроект об ужесточении миграционной политики в Германии

Ведомости

Бундестаг (парламент ФРГ) отклонил законопроект оппозиционного консервативного альянса ХДС/ХСС, разработанный при поддержке правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает Tagesschau.

«Против» законопроекта проголосовали 349 депутатов, «за» – 338, пятеро законодателей воздержались.

Законопроектом предлагалось вновь закрепить ограничение миграции в законодательстве, прекратить программу воссоединения семей «лиц, нуждающихся в дополнительной защите», а также разрешить полиции задерживать лиц, подлежащих депортации.

Tagesschau называет законопроект «спорным», а его рассмотрение сопровождалось бурными дебатами в парламенте. Против инициативы выступили левые политики и «зеленые». Сопредседатель Партии зеленых Бритта Хассельманн заявила, что решение депутатов не поддержать проект является «хорошей новостью».

Помимо ХДС/ХСС и АдГ за инициативу выступали депутаты Свободной демократической партии Германии (СвДП). Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, в свою очередь, обвинил СвДП в «слабой поддержке» законопроекта. Он признал, что среди не проголосовавших были и 12 членов ХДС/ХСС, но в СвДП число не поддержавших проект оказалось больше – двое воздержались, пятеро проголосовали «против», а 16 не приняли участия в голосовании.

За пару дней до голосования, 29 января, бундестаг поддержал резолюцию ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики в стране. Консерваторы внесли в парламент две резолюции, одна из которых предусматривает установление контроля на германских границах и «последовательную депортацию лиц, которые должны покинуть страну». Впрочем, резолюция не является обязательной для исполнения правительством ФРГ.

26 января Bild писала, что лидер ХДС/ХСС Мерц намерен поднять вопрос в бундестаге о введении чрезвычайной ситуации в Германии из-за мигрантов. Кандидат на пост канцлера Мерц выступил с такой инициативой после нападения мужчины с ножом в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, в результате которого погибли взрослый и один ребенок. Нападавшим, как писала Bild, оказался 28-летний афганец. На фоне этих событий лидер ХДС/ХСС объявил, что намерен добиться масштабного изменения политики предоставления убежища и прекращения миграции «на всех границах Германии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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