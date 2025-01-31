Бундестаг отклонил законопроект об ужесточении миграционной политики в Германии

26 января Bild писала, что лидер ХДС/ХСС Мерц намерен поднять вопрос в бундестаге о введении чрезвычайной ситуации в Германии из-за мигрантов. Кандидат на пост канцлера Мерц выступил с такой инициативой после нападения мужчины с ножом в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, в результате которого погибли взрослый и один ребенок. Нападавшим, как писала Bild, оказался 28-летний афганец. На фоне этих событий лидер ХДС/ХСС объявил, что намерен добиться масштабного изменения политики предоставления убежища и прекращения миграции «на всех границах Германии».