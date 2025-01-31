Бундестаг отклонил законопроект об ужесточении миграционной политики в Германии
Бундестаг (парламент ФРГ) отклонил законопроект оппозиционного консервативного альянса ХДС/ХСС, разработанный при поддержке правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает Tagesschau.
«Против» законопроекта проголосовали 349 депутатов, «за» – 338, пятеро законодателей воздержались.
Законопроектом предлагалось вновь закрепить ограничение миграции в законодательстве, прекратить программу воссоединения семей «лиц, нуждающихся в дополнительной защите», а также разрешить полиции задерживать лиц, подлежащих депортации.
Tagesschau называет законопроект «спорным», а его рассмотрение сопровождалось бурными дебатами в парламенте. Против инициативы выступили левые политики и «зеленые». Сопредседатель Партии зеленых Бритта Хассельманн заявила, что решение депутатов не поддержать проект является «хорошей новостью».
Помимо ХДС/ХСС и АдГ за инициативу выступали депутаты Свободной демократической партии Германии (СвДП). Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, в свою очередь, обвинил СвДП в «слабой поддержке» законопроекта. Он признал, что среди не проголосовавших были и 12 членов ХДС/ХСС, но в СвДП число не поддержавших проект оказалось больше – двое воздержались, пятеро проголосовали «против», а 16 не приняли участия в голосовании.
За пару дней до голосования, 29 января, бундестаг поддержал резолюцию ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики в стране. Консерваторы внесли в парламент две резолюции, одна из которых предусматривает установление контроля на германских границах и «последовательную депортацию лиц, которые должны покинуть страну». Впрочем, резолюция не является обязательной для исполнения правительством ФРГ.
26 января Bild писала, что лидер ХДС/ХСС Мерц намерен поднять вопрос в бундестаге о введении чрезвычайной ситуации в Германии из-за мигрантов. Кандидат на пост канцлера Мерц выступил с такой инициативой после нападения мужчины с ножом в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, в результате которого погибли взрослый и один ребенок. Нападавшим, как писала Bild, оказался 28-летний афганец. На фоне этих событий лидер ХДС/ХСС объявил, что намерен добиться масштабного изменения политики предоставления убежища и прекращения миграции «на всех границах Германии».