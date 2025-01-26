Bild: Мерц хочет объявить режим ЧС в Германии из-за мигрантов
Лидер консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц намерен поднять вопрос в бундестаге о введении чрезвычайной ситуации в Германии из-за мигрантов, сообщает Bild со ссылкой на документ.
Кандидат на пост канцлера Мерц выступил с такой инициативой после нападения мужчины с ножом в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, в результате которого погибли взрослый и один ребенок. Нападавшим, как писала Bild, оказался 28-летний афганец.
На фоне этих событий лидер ХДС/ХСС объявил, что намерен добиться масштабного изменения политики предоставления убежища и прекращения миграции «на всех границах Германии». По данным газеты, партия вынесет соответствующие предложения на голосование на следующей неделе. Объявление режима ЧС с предоставлением убежища, как отмечает издание, позволило бы обойти европейское законодательство.
«Убийство одного из детей и взрослого мужчины, который хотел помочь, подчеркивает новое измерение насилия, которое все больше сотрясает Германию. Немецкий бундестаг отказывается признать, что это новая норма в Германии», – говорится в заявлении Мерца и лидера региональной группы ХСС Александра Добриндта.
Политик также раскритиковал миграционную политику бывшего канцлера Ангелы Меркель. В 2015 г., пишет Bild, Германия открыла границы и Мерц хочет снова их защитить, заявляя о «развале десятилетней ошибочной политики предоставления убежища и иммиграции в Германии».
Вместе с тем Мерц осудил крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, по его словам, использует вызванные массовой миграцией «проблемы, тревоги и страхи» для разжигания ксенофобии и распространения теорий заговора. Эта партия – не партнер, а «наш политический оппонент», подчеркнул кандидат в канцлеры.