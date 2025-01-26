Bild: Мерц хочет объявить режим ЧС в Германии из-за мигрантов

Кандидат на пост канцлера Мерц выступил с такой инициативой после нападения мужчины с ножом в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, в результате которого погибли взрослый и один ребенок. Нападавшим, как писала Bild, оказался 28-летний афганец.