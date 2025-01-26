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Bild: Мерц хочет объявить режим ЧС в Германии из-за мигрантов

Ведомости

Лидер консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц намерен поднять вопрос в бундестаге о введении чрезвычайной ситуации в Германии из-за мигрантов, сообщает Bild со ссылкой на документ.

Кандидат на пост канцлера Мерц выступил с такой инициативой после нападения мужчины с ножом в Ашаффенбурге на северо-западе Баварии, в результате которого погибли взрослый и один ребенок. Нападавшим, как писала Bild, оказался 28-летний афганец.

На фоне этих событий лидер ХДС/ХСС объявил, что намерен добиться масштабного изменения политики предоставления убежища и прекращения миграции «на всех границах Германии». По данным газеты, партия вынесет соответствующие предложения на голосование на следующей неделе. Объявление режима ЧС с предоставлением убежища, как отмечает издание, позволило бы обойти европейское законодательство. 

«Убийство одного из детей и взрослого мужчины, который хотел помочь, подчеркивает новое измерение насилия, которое все больше сотрясает Германию. Немецкий бундестаг отказывается признать, что это новая норма в Германии», – говорится в заявлении Мерца и лидера региональной группы ХСС Александра Добриндта.

Политик также раскритиковал миграционную политику бывшего канцлера Ангелы Меркель. В 2015 г., пишет Bild, Германия открыла границы и Мерц хочет снова их защитить, заявляя о «развале десятилетней ошибочной политики предоставления убежища и иммиграции в Германии».

Вместе с тем Мерц осудил крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, по его словам, использует вызванные массовой миграцией «проблемы, тревоги и страхи» для разжигания ксенофобии и распространения теорий заговора. Эта партия – не партнер, а «наш политический оппонент», подчеркнул кандидат в канцлеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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