СМИ сообщили о взрыве в гостинице в Одессе

По данным Минобороны РФ, в ночь с 30 на 31 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 49 украинских беспилотников над семью российскими регионами. В Ростовской области уничтожено 25 БПЛА. Еще восемь дронов сбили в Волгоградской области, шесть – в Курской, четыре – в Ярославской и по два – в Белгородской, Воронежской и Краснодарском крае.