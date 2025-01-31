СМИ сообщили о взрыве в гостинице в Одессе
В Одессе на юге Украины произошел взрыв. Об этом написал мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
По данным украинского издания «Страна», взрыв произошел на территории отеля «Бристоль» в центре города.
Сейчас в Одесской области действует воздушная тревога.
Глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил о серии мощных взрывов в городе. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.
По данным Минобороны РФ, в ночь с 30 на 31 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 49 украинских беспилотников над семью российскими регионами. В Ростовской области уничтожено 25 БПЛА. Еще восемь дронов сбили в Волгоградской области, шесть – в Курской, четыре – в Ярославской и по два – в Белгородской, Воронежской и Краснодарском крае.