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Сноуден поддержал кандидата на пост нацразведки США Габбард

Ведомости

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выразил поддержку кандидату на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард.

«Ее грех заключается в том, что она сказала правду о том, как власти шпионят за американцами, и за это ее активно преследуют», – написал Сноуден в соцсети Х, сделав репост комментария сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули. Говоря о Габбард в эфире Fox News, он сказал, что «ее грех в том, что она бросила вызов государству тотальной слежки».

Как пишет «Интерфакс», на протяжении многих лет Габбард выражала поддержку Сноудену, высказывая мнение, что он поступил правильно, раскрыв информацию о деятельности американских спецслужб, поскольку это было необходимо для общества.

Однако 30 января, во время слушаний в сенате США, Габбард изменила свою точку зрения. Она назвала Сноудена преступником, но воздержалась от более резких высказываний. Такая позиция вызвала недовольство как у сенаторов-демократов, так и у некоторых республиканцев. Теперь, как отмечает издание The Hill, неясно, сможет ли Габбард заручиться достаточной поддержкой в сенате, чтобы занять должность руководителя Национальной разведки.

В июне 2013 г. Сноуден начал передавать прессе секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в сети. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 г. ему было предоставлено временное убежище в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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