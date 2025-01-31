Сноуден поддержал кандидата на пост нацразведки США Габбард

«Ее грех заключается в том, что она сказала правду о том, как власти шпионят за американцами, и за это ее активно преследуют», – написал Сноуден в соцсети Х, сделав репост комментария сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули. Говоря о Габбард в эфире Fox News, он сказал, что «ее грех в том, что она бросила вызов государству тотальной слежки».