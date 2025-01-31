Сноуден поддержал кандидата на пост нацразведки США Габбард
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выразил поддержку кандидату на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард.
«Ее грех заключается в том, что она сказала правду о том, как власти шпионят за американцами, и за это ее активно преследуют», – написал Сноуден в соцсети Х, сделав репост комментария сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули. Говоря о Габбард в эфире Fox News, он сказал, что «ее грех в том, что она бросила вызов государству тотальной слежки».
Однако 30 января, во время слушаний в сенате США, Габбард изменила свою точку зрения. Она назвала Сноудена преступником, но воздержалась от более резких высказываний. Такая позиция вызвала недовольство как у сенаторов-демократов, так и у некоторых республиканцев. Теперь, как отмечает издание The Hill, неясно, сможет ли Габбард заручиться достаточной поддержкой в сенате, чтобы занять должность руководителя Национальной разведки.
В июне 2013 г. Сноуден начал передавать прессе секретные документы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в сети. После этого он вылетел в Гонконг, затем застрял в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 г. ему было предоставлено временное убежище в России.