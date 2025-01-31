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Трюдо пообещал принять решительные меры в ответ на торговые пошлины Трампа

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава даст незамедлительный и разумный ответ на планируемое введение пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, передает корреспондент «Ведомостей».

Трамп с 1 февраля введет повышенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также на 10%-ые – на Китай, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трюдо заявил, что если Трамп все-таки введет пошлины против Канады, то Оттава готова к «целенаправленному, решительному, но разумному и немедленному» ответу.

«Если против Канады будут введены тарифы, мы ответим. Мы не отступим, пока тарифы не будут отменены. И, конечно, все варианты остаются на столе», – сказал Трюдо.

Он также сказал, что все канадцы должны участвовать в защите интересов страны и защите «самых успешных» торговых отношений в мире.

«Я не буду приукрашивать ситуацию – в ближайшие дни и недели наша страна может столкнуться с трудными временами», – сказал Трюдо. – Я знаю, что канадцы могут испытывать тревогу и беспокойство, но я хочу, чтобы они знали: федеральное правительство, а также все уровни власти будут поддерживать вас».

Трамп объявил о намерении ввести повышенные торговые пошлины в отношении ряда стран 1 февраля сразу после своей инаугурации.

На вопрос о возможном повышении цен в США в связи с введением тарифов, Левитт заявила, что Трамп намерен снизить инфляцию и цены одновременно с «эффективным» использованием тарифной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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