Трюдо пообещал принять решительные меры в ответ на торговые пошлины Трампа

«Я не буду приукрашивать ситуацию – в ближайшие дни и недели наша страна может столкнуться с трудными временами», – сказал Трюдо. – Я знаю, что канадцы могут испытывать тревогу и беспокойство, но я хочу, чтобы они знали: федеральное правительство, а также все уровни власти будут поддерживать вас».