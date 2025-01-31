Трюдо пообещал принять решительные меры в ответ на торговые пошлины Трампа
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава даст незамедлительный и разумный ответ на планируемое введение пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, передает корреспондент «Ведомостей».
Трамп с 1 февраля введет повышенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также на 10%-ые – на Китай, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Трюдо заявил, что если Трамп все-таки введет пошлины против Канады, то Оттава готова к «целенаправленному, решительному, но разумному и немедленному» ответу.
«Если против Канады будут введены тарифы, мы ответим. Мы не отступим, пока тарифы не будут отменены. И, конечно, все варианты остаются на столе», – сказал Трюдо.
Он также сказал, что все канадцы должны участвовать в защите интересов страны и защите «самых успешных» торговых отношений в мире.
«Я не буду приукрашивать ситуацию – в ближайшие дни и недели наша страна может столкнуться с трудными временами», – сказал Трюдо. – Я знаю, что канадцы могут испытывать тревогу и беспокойство, но я хочу, чтобы они знали: федеральное правительство, а также все уровни власти будут поддерживать вас».
Трамп объявил о намерении ввести повышенные торговые пошлины в отношении ряда стран 1 февраля сразу после своей инаугурации.
На вопрос о возможном повышении цен в США в связи с введением тарифов, Левитт заявила, что Трамп намерен снизить инфляцию и цены одновременно с «эффективным» использованием тарифной политики.