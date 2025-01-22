Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В посольстве КНР предупредили об отсутствии победителя в торговой войне с США

Ведомости

Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, пишут «РИА Новости».

По словам представителя посольства, Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде. США должны уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для экономического и торгового сотрудничества двух стран.

В связи с обвинениями президента США Дональда Трампа Китая в контрабанде синтетических наркотиков, в частности фентанила, Лю Пэнъюй подчеркнул, что КНР борется с наркотиками и продолжает сотрудничество с США для решения проблем, связанных с этим вопросом. По его словам, в Соединенных Штатах должны поддерживать эту взаимную работу. Дипломат отметил, что КНР является «страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире».

21 января Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что его команда обсуждает введение 10%-ных тарифов на китайские товары, и что они могут вступить в силу уже 1 февраля.

В ноябре Лю Пэнъю заявлял, что «идея о том, что Китай сознательно допускает попадание прекурсоров фентанила в Соединенные Штаты, полностью противоречит фактам и реальности».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных