В посольстве КНР предупредили об отсутствии победителя в торговой войне с США

В связи с обвинениями президента США Дональда Трампа Китая в контрабанде синтетических наркотиков, в частности фентанила, Лю Пэнъюй подчеркнул, что КНР борется с наркотиками и продолжает сотрудничество с США для решения проблем, связанных с этим вопросом. По его словам, в Соединенных Штатах должны поддерживать эту взаимную работу. Дипломат отметил, что КНР является «страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире».