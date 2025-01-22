В посольстве КНР предупредили об отсутствии победителя в торговой войне с США
Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, пишут «РИА Новости».
По словам представителя посольства, Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде. США должны уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для экономического и торгового сотрудничества двух стран.
В связи с обвинениями президента США Дональда Трампа Китая в контрабанде синтетических наркотиков, в частности фентанила, Лю Пэнъюй подчеркнул, что КНР борется с наркотиками и продолжает сотрудничество с США для решения проблем, связанных с этим вопросом. По его словам, в Соединенных Штатах должны поддерживать эту взаимную работу. Дипломат отметил, что КНР является «страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире».
21 января Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что его команда обсуждает введение 10%-ных тарифов на китайские товары, и что они могут вступить в силу уже 1 февраля.
В ноябре Лю Пэнъю заявлял, что «идея о том, что Китай сознательно допускает попадание прекурсоров фентанила в Соединенные Штаты, полностью противоречит фактам и реальности».