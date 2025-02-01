ПВО сбила девять БПЛА за ночь над тремя российскими регионами
Российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников над тремя регионами РФ, сообщили в Минобороны.
Семь БПЛА сбили над Брянской областью, по одному – над Белгородской и Саратовской.
На северо-западе Черного моря огневые средства Черноморского флота уничтожили один безэкипажный катер, следовавший в направлении Крыма, добавили в оборонном ведомстве.
В Брянской области в результате атаки пострадавших и разрушений нет, сообщил поздно вечером 31 января губернатор Александр Богомаз. Главы двух других регионов пока не комментировали попытки ударов.
В ночь на 31 января над российскими регионами уничтожили 49 беспилотников. Больше всего дронов (25) сбили в Ростовской области.