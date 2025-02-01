Российские военные взяли под контроль Крымское в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Крымское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино ДНР. Потери противника составили два танка, включая Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и подготовки к запуску дронов, скопления живой силы и техники ВСУ в 156 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 108 беспилотников самолетного типа.
Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность командованию и личному составу 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при взятии под контроль Крымского в ДНР.
31 января группировка «Центр» ВС РФ взяла под контроль населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР. С 25 по 31 января подразделения группировки войск «Север» освободили Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. «Запад» взял населенный пункт Двуречная Харьковской области, «Восток» – Великую Новоселку в ДНР.
Спецоперацию на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по результатам референдумов. Их результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. украинские силы вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.