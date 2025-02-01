Российские военные взяли под контроль Крымское в ДНР

Спецоперацию на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по результатам референдумов. Их результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. украинские силы вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.