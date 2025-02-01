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Российские военные взяли под контроль Крымское в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Крымское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино ДНР. Потери противника составили два танка, включая Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и подготовки к запуску дронов, скопления живой силы и техники ВСУ в 156 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 108 беспилотников самолетного типа.

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность командованию и личному составу 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при взятии под контроль Крымского в ДНР.

31 января группировка «Центр» ВС РФ взяла под контроль населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка в ДНР. С 25 по 31 января подразделения группировки войск «Север» освободили Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. «Запад» взял населенный пункт Двуречная Харьковской области, «Восток» – Великую Новоселку в ДНР.

Спецоперацию на Украине объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по результатам референдумов. Их результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. украинские силы вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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