ВС России ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины
Вооруженные силы (ВС) России ночью 1 февраля нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Российская армия ударила по объектам в республике высокоточным оружием большой дальности, уточнили в оборонном ведомстве. Цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены», отмечается в сообщении.
Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Одессе, а также ударах по Запорожью и Полтаве. В «Укрэнерго» утром 1 февраля «в связи с ракетной атакой» предупредили об аварийных отключениях электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Позднее там заявили об отмене мер. Польша на фоне сообщений об ударах ВС РФ утром 1 февраля подняла в небо истребители и привела в готовность средства ПВО, сообщало оперативное командование видов вооруженных сил республики.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что российская армия применила «разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы».