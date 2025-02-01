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ВС России ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России ночью 1 февраля нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Российская армия ударила по объектам в республике высокоточным оружием большой дальности, уточнили в оборонном ведомстве. Цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены», отмечается в сообщении.

Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Одессе, а также ударах по Запорожью и Полтаве. В «Укрэнерго» утром 1 февраля «в связи с ракетной атакой» предупредили об аварийных отключениях электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Позднее там заявили об отмене мер. Польша на фоне сообщений об ударах ВС РФ утром 1 февраля подняла в небо истребители и привела в готовность средства ПВО, сообщало оперативное командование видов вооруженных сил республики.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что российская армия применила «разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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