ВС России ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины

Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Одессе, а также ударах по Запорожью и Полтаве. В «Укрэнерго» утром 1 февраля «в связи с ракетной атакой» предупредили об аварийных отключениях электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Позднее там заявили об отмене мер. Польша на фоне сообщений об ударах ВС РФ утром 1 февраля подняла в небо истребители и привела в готовность средства ПВО, сообщало оперативное командование видов вооруженных сил республики.