Польша подняла истребители якобы на фоне активности России на Украине

Отмечается, что утром 1 февраля были задействованы «все имеющиеся силы и средства», в воздух были подняты истребительные пары, также приведены в высшую степень готовности наземные средства ПВО и радиолокационной разведки. В командовании добавили, что принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с Украиной.