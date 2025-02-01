Польша подняла истребители якобы на фоне активности России на Украине
Польша подняла в небо истребители и привела в готовность средства ПВО якобы на фоне активности России на Украине, сообщает оперативное командование видов вооруженных сил Польши. Заявление командования приводит Polsat News.
«В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация», – говорится в сообщении командования.
Отмечается, что утром 1 февраля были задействованы «все имеющиеся силы и средства», в воздух были подняты истребительные пары, также приведены в высшую степень готовности наземные средства ПВО и радиолокационной разведки. В командовании добавили, что принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с Украиной.
Ряд регионов Украины 31 января и 1 февраля подвергся ударам со стороны РФ, сообщали украинские СМИ. В Минобороны подчеркивают, что удары производятся исключительно по объектам, связанным с ВПК.