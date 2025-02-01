Сийярто призвал Испанию серьезно отнестись к словам Трампа о членстве в БРИКС
Испании следует серьезно относиться к словам президента США Дональда Трампа, который ошибочно назвал королевство членом БРИКС. Об этом в интервью испанской газете El Debate заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Трамп 21 января назвал Испанию членом объединения БРИКС и эти слова политика вызвали недоумение и волнение по поводу возможных пошлин в Мадриде, писало Associated Press (AP). Об этом президент заявил, отвечая на вопрос о расходах стран НАТО на оборону. Испания среди государств альянса, напомнило агентство, заняла по итогам прошлого года последнее место с показателем 1,28% от валового внутреннего продукта (ВВП), что меньше минимального уровня в 2%. Трамп заявил, что у нее «очень низкие расходы», а затем перешел к разговору о БРИКС. «Испания – страна БРИКС. Ты знаешь, что такое страна БРИКС? Вы разберетесь», – сказал он журналисту, добавив, что США намерены ввести пошлины для стран БРИКС.
«Президент Трамп – президент США, поэтому я бы посоветовал относиться ко всем его словам серьезно», – сказал Сийярто, отвечая на вопрос El Debate о том, намеренно ли глава государства заявил о членстве Мадрида в объединении.
Трамп в январе заявил, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. Польша среди остальных членов альянса наиболее близка к достижению новой цели, в этом году республика выделила 4,7% ВВП на оборону, писала газета Financial Times (FT). При этом нынешний целевой показатель в 2% выполняют только 23 из 32 членов НАТО. Среди стран Евросоюза, которые не достигли этого порога, FT отметила Испанию и Италию. «Отстающим» странам альянса потребуется для достижения указанного Трампом показателя 10 лет, говорил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.