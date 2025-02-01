Сийярто призвал Испанию серьезно отнестись к словам Трампа о членстве в БРИКС

Трамп 21 января назвал Испанию членом объединения БРИКС и эти слова политика вызвали недоумение и волнение по поводу возможных пошлин в Мадриде, писало Associated Press (AP). Об этом президент заявил, отвечая на вопрос о расходах стран НАТО на оборону. Испания среди государств альянса, напомнило агентство, заняла по итогам прошлого года последнее место с показателем 1,28% от валового внутреннего продукта (ВВП), что меньше минимального уровня в 2%. Трамп заявил, что у нее «очень низкие расходы», а затем перешел к разговору о БРИКС. «Испания – страна БРИКС. Ты знаешь, что такое страна БРИКС? Вы разберетесь», – сказал он журналисту, добавив, что США намерены ввести пошлины для стран БРИКС.