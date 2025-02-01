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Сийярто призвал Испанию серьезно отнестись к словам Трампа о членстве в БРИКС

Ведомости

Испании следует серьезно относиться к словам президента США Дональда Трампа, который ошибочно назвал королевство членом БРИКС. Об этом в интервью испанской газете El Debate заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Трамп 21 января назвал Испанию членом объединения БРИКС и эти слова политика вызвали недоумение и волнение по поводу возможных пошлин в Мадриде, писало Associated Press (AP). Об этом президент заявил, отвечая на вопрос о расходах стран НАТО на оборону. Испания среди государств альянса, напомнило агентство, заняла по итогам прошлого года последнее место с показателем 1,28% от валового внутреннего продукта (ВВП), что меньше минимального уровня в 2%. Трамп заявил, что у нее «очень низкие расходы», а затем перешел к разговору о БРИКС. «Испания – страна БРИКС. Ты знаешь, что такое страна БРИКС? Вы разберетесь», – сказал он журналисту, добавив, что США намерены ввести пошлины для стран БРИКС.

«Президент Трамп – президент США, поэтому я бы посоветовал относиться ко всем его словам серьезно», – сказал Сийярто, отвечая на вопрос El Debate о том, намеренно ли глава государства заявил о членстве Мадрида в объединении.

Трамп в январе заявил, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. Польша среди остальных членов альянса наиболее близка к достижению новой цели, в этом году республика выделила 4,7% ВВП на оборону, писала газета Financial Times (FT). При этом нынешний целевой показатель в 2% выполняют только 23 из 32 членов НАТО. Среди стран Евросоюза, которые не достигли этого порога, FT отметила Испанию и Италию. «Отстающим» странам альянса потребуется для достижения указанного Трампом показателя 10 лет, говорил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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