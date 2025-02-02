Правительство добавило семь стран в список допущенных к торгам валютой в России
Правительство России расширило список стран, чьи банки и брокерские компании допускаются к участию в валютных торгах на российском рынке. В обновленный перечень вошли еще семь государств: Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия. Таким образом, общее число «дружественных и нейтральных» стран, получивших доступ к торгам валютой и производными финансовыми инструментами, достигло 40. Соответствующее решение кабмина опубликовано в его официальном Telegram-канале.
Новые правила, разрешающие иностранным финансовым организациям участвовать в торгах в России, вступили в силу в июле 2023 г. Закон предусматривает возможность ограничений со стороны Банка России, но направлен на развитие прямых расчетов в национальных валютах. В правительстве подчеркнули, что расширение списка поможет повысить эффективность конвертации валют партнерских стран и формировать прямые котировки к рублю, что соответствует потребностям российской экономики в условиях санкций.
В сентябре 2023 г. в перечень были включены 32 государства, в том числе страны СНГ, Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Бразилия. При этом Аргентина, Мексика, Тунис и Камбоджа, фигурировавшие в июльском проекте Минфина, изначально не вошли в утвержденную версию списка. Отдельные юрисдикции, такие как Грузия, Израиль и Гонконг, остались исключенными из числа допущенных к торгам. Решение связывают с необходимостью укрепления финансовой независимости и перехода на альтернативные механизмы международных расчетов.