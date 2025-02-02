Правительство добавило семь стран в список допущенных к торгам валютой в России

В сентябре 2023 г. в перечень были включены 32 государства, в том числе страны СНГ, Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Бразилия. При этом Аргентина, Мексика, Тунис и Камбоджа, фигурировавшие в июльском проекте Минфина, изначально не вошли в утвержденную версию списка. Отдельные юрисдикции, такие как Грузия, Израиль и Гонконг, остались исключенными из числа допущенных к торгам. Решение связывают с необходимостью укрепления финансовой независимости и перехода на альтернативные механизмы международных расчетов.