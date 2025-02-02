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Правительство добавило семь стран в список допущенных к торгам валютой в России

Ведомости

Правительство России расширило список стран, чьи банки и брокерские компании допускаются к участию в валютных торгах на российском рынке. В обновленный перечень вошли еще семь государств: Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия. Таким образом, общее число «дружественных и нейтральных» стран, получивших доступ к торгам валютой и производными финансовыми инструментами, достигло 40. Соответствующее решение кабмина опубликовано в его официальном Telegram-канале.

Новые правила, разрешающие иностранным финансовым организациям участвовать в торгах в России, вступили в силу в июле 2023 г. Закон предусматривает возможность ограничений со стороны Банка России, но направлен на развитие прямых расчетов в национальных валютах. В правительстве подчеркнули, что расширение списка поможет повысить эффективность конвертации валют партнерских стран и формировать прямые котировки к рублю, что соответствует потребностям российской экономики в условиях санкций.

В сентябре 2023 г. в перечень были включены 32 государства, в том числе страны СНГ, Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Бразилия. При этом Аргентина, Мексика, Тунис и Камбоджа, фигурировавшие в июльском проекте Минфина, изначально не вошли в утвержденную версию списка. Отдельные юрисдикции, такие как Грузия, Израиль и Гонконг, остались исключенными из числа допущенных к торгам. Решение связывают с необходимостью укрепления финансовой независимости и перехода на альтернативные механизмы международных расчетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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