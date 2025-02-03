Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу табака и вейпов детям
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления, следует из соответствующего документа.
Согласно закону, за несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной или никотинсодержащей продукцией и сырьем для ее производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции штрафы для граждан повысятся до 10 000–20 000 руб., для должностных лиц – до 30 000-50 000 руб., для юридических лиц – до 90 000–120 000руб.
За оптовую или розничную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, штрафы будут повышены для граждан до 200 000руб., для должностных лиц – до 500 000 руб., для юридических – до 1,5 млн руб.
За продажу несовершеннолетним табачных изделий или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции максимальный размер штрафа для граждан составит 300 000 руб., для должностных лиц – 700 000 руб., для юридических лиц – 2 млн руб.
29 января в ходе планерного заседания Совет Федерации (СФ) одобрил закон, согласно которому увеличатся штрафы за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Согласно информации на сайте СФ, закон направлен на усиление мер защиты жизни и здоровья граждан от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления.
28 ноября 2024 г. в Государственную думу был внесен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления мер защиты жизни и здоровья граждан от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления. Далее он был одобрен ГД в трех чтениях.