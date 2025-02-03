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Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу табака и вейпов детям

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому повысятся административные штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для ее производства и устройств для потребления, следует из соответствующего документа.

Согласно закону, за несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной или никотинсодержащей продукцией и сырьем для ее производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции штрафы для граждан повысятся до 10 000–20 000 руб., для должностных лиц – до 30 000-50 000 руб., для юридических лиц – до 90 000–120 000руб.

За оптовую или розничную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, штрафы будут повышены для граждан до 200 000руб., для должностных лиц – до 500 000 руб., для юридических – до 1,5 млн руб.

За продажу несовершеннолетним табачных изделий или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции максимальный размер штрафа для граждан составит 300 000 руб., для должностных лиц – 700 000 руб., для юридических лиц – 2 млн руб.

29 января в ходе планерного заседания Совет Федерации (СФ) одобрил закон, согласно которому увеличатся штрафы за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Согласно информации на сайте СФ, закон направлен на усиление мер защиты жизни и здоровья граждан от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления.

28 ноября 2024 г. в Государственную думу был внесен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления мер защиты жизни и здоровья граждан от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления. Далее он был одобрен ГД в трех чтениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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