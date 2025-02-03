Минобороны предлагает изменить категорию годности для болеющих сифилисом
Минобороны РФ предлагает изменить категорию годности для призывников, встающих на воинский учет, а также поступающих на военную службу по контракту, имеющих сифилис. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит поправки в положение о военно-врачебной экспертизе.
Согласно действующему положению, ограниченно годными к военной службе (категория В) считаются люди с первичным, вторичным и скрытым сифилисом при замедленной негативации микрореакции преципитации (т.е. когда спустя год лечения результаты анализов показывают уменьшение титра антител, но они все еще обнаруживаются, т.е. человек полностью не избавляется от инфекции). В документе предлагается присвоить новую категорию Б-4 (категория Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями).
Люди с категорией Б-4 годны к службе в инженерных, железнодорожных и дорожных войсках, в подразделениях связи, материального обеспечения и т.д.
Категорию с поздним, врожденным сифилисом, при которой гражданин не годен к военной службе, в проекте предлагается вовсе исключить. Врожденный сифилис – это внутриутробная инфекция, передающаяся плоду от больной сифилисом матери. Проявиться заболевание может в том числе в зрелом возрасте.
В конце января «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, увеличивающий сроки призыва граждан на военную службу в ряде случаев. Документ предполагает, что решения о призыве, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения. Проект одобрен Минобороны, Минэкономразвития, Минфином и Минюстом. Ожидается, что реализация инициативы позволит сократить число должностных лиц, задействованных в процессе призыва, в том числе – врачей.