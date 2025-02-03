Минобороны предлагает изменить категорию годности для болеющих сифилисом

В конце января «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, увеличивающий сроки призыва граждан на военную службу в ряде случаев. Документ предполагает, что решения о призыве, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения. Проект одобрен Минобороны, Минэкономразвития, Минфином и Минюстом. Ожидается, что реализация инициативы позволит сократить число должностных лиц, задействованных в процессе призыва, в том числе – врачей.