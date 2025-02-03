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Минобороны предлагает изменить категорию годности для болеющих сифилисом

Ведомости

Минобороны РФ предлагает изменить категорию годности для призывников, встающих на воинский учет, а также поступающих на военную службу по контракту, имеющих сифилис. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит поправки в положение о военно-врачебной экспертизе.

Согласно действующему положению, ограниченно годными к военной службе (категория В) считаются люди с первичным, вторичным и скрытым сифилисом при замедленной негативации микрореакции преципитации (т.е. когда спустя год лечения результаты анализов показывают уменьшение титра антител, но они все еще обнаруживаются, т.е. человек полностью не избавляется от инфекции). В документе предлагается присвоить новую категорию Б-4 (категория Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями).

Люди с категорией Б-4 годны к службе в инженерных, железнодорожных и дорожных войсках, в подразделениях связи, материального обеспечения и т.д.

Категорию с поздним, врожденным сифилисом, при которой гражданин не годен к военной службе, в проекте предлагается вовсе исключить. Врожденный сифилис – это внутриутробная инфекция, передающаяся плоду от больной сифилисом матери. Проявиться заболевание может в том числе в зрелом возрасте.

В конце января «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, увеличивающий сроки призыва граждан на военную службу в ряде случаев. Документ предполагает, что решения о призыве, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения. Проект одобрен Минобороны, Минэкономразвития, Минфином и Минюстом. Ожидается, что реализация инициативы позволит сократить число должностных лиц, задействованных в процессе призыва, в том числе – врачей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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