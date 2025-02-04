Сальвадор предложил свои тюрьмы для опасных американских преступников

Отмечается, что в ходе встречи было заключено «множество соглашений» о борьбе с нелегальной миграцией. В частности, Букеле согласился вернуть всех сальвадорских членов группирвоки Mara Salvatrucha (MS-13), которые незаконно находятся в США. Кроме того, сальвадорский лидер «пообещал принимать и помещать в тюрьму нелегальных мигрантов, совершивших насильственные преступления, в том числе членов венесуэльской банды Tren de Aragua, а также нелегальных мигрантов-преступников из любой страны».