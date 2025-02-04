Сальвадор предложил свои тюрьмы для опасных американских преступников
Сальвадор предложил размещать опасных преступников из США в своих тюрьмах. Об этом говорится в сообщении госдепартамента по итогам встречи госсекретаря Марко Рубио с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Сан-Сальвадоре.
Отмечается, что в ходе встречи было заключено «множество соглашений» о борьбе с нелегальной миграцией. В частности, Букеле согласился вернуть всех сальвадорских членов группирвоки Mara Salvatrucha (MS-13), которые незаконно находятся в США. Кроме того, сальвадорский лидер «пообещал принимать и помещать в тюрьму нелегальных мигрантов, совершивших насильственные преступления, в том числе членов венесуэльской банды Tren de Aragua, а также нелегальных мигрантов-преступников из любой страны».
«И в качестве беспрецедентного жеста, которого еще ни одна страна не совершала, президент Букеле предложил разместить в своих тюрьмах опасных американских преступников, в том числе граждан США и легальных резидентов», – говорится в сообщении.
Рубио и Букеле также заключили меморандум о взаимопонимании в области гражданского ядерного сотрудничества. Кроме того, американский госсекретарь коснулся темы «противодействия влиянию Коммунистической партии Китая в полушарии для защиты суверенитета и интересов обеих стран и региона».
30 января Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на военно-морской базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей самых опасных преступников из числа иностранцев, которые находятся в стране незаконно. Подчеркивалось, что цель документа – остановить вторжение на границе, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет США.