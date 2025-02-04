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Сальвадор предложил свои тюрьмы для опасных американских преступников

Ведомости

Сальвадор предложил размещать опасных преступников из США в своих тюрьмах. Об этом говорится в сообщении госдепартамента по итогам встречи госсекретаря Марко Рубио с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Сан-Сальвадоре.

Отмечается, что в ходе встречи было заключено «множество соглашений» о борьбе с нелегальной миграцией. В частности, Букеле согласился вернуть всех сальвадорских членов группирвоки Mara Salvatrucha (MS-13), которые незаконно находятся в США. Кроме того, сальвадорский лидер «пообещал принимать и помещать в тюрьму нелегальных мигрантов, совершивших насильственные преступления, в том числе членов венесуэльской банды Tren de Aragua, а также нелегальных мигрантов-преступников из любой страны».

«И в качестве беспрецедентного жеста, которого еще ни одна страна не совершала, президент Букеле предложил разместить в своих тюрьмах опасных американских преступников, в том числе граждан США и легальных резидентов», – говорится в сообщении.

Рубио и Букеле также заключили меморандум о взаимопонимании в области гражданского ядерного сотрудничества. Кроме того, американский госсекретарь коснулся темы «противодействия влиянию Коммунистической партии Китая в полушарии для защиты суверенитета и интересов обеих стран и региона».

30 января Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на военно-морской базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей самых опасных преступников из числа иностранцев, которые находятся в стране незаконно. Подчеркивалось, что цель документа – остановить вторжение на границе, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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