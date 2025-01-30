Трамп распорядился создать в Гуантанамо центр содержания нелегальных мигрантов

В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. По данным ICE, опубликованным на странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января получилось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. Источники сообщили The Washington Post 27 января о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа нарастить число ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. Нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента США, уточнили они.