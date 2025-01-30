Трамп распорядился создать в Гуантанамо центр содержания нелегальных мигрантов
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на военно-морской базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей наиболее опасных преступников из числа иностранных граждан, незаконно находящихся в стране. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Документ издан с целью остановить вторжение на границе, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет США.
29 января Трамп объявил, что подпишет исполнительный указ, который дает распоряжение министерствам обороны и внутренней безопасности подготовить центр на базе Гуантанамо для содержания нелегальных мигрантов.
По его словам, Гуантанамо есть 30 000 мест для содержания «самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу». Соответствующий указ приблизит США на один шаг к искоренению миграционной преступности в стране, указал американский президент.
В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. По данным ICE, опубликованным на странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января получилось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. Источники сообщили The Washington Post 27 января о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа нарастить число ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. Нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента США, уточнили они.