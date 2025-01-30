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Трамп распорядился создать в Гуантанамо центр содержания нелегальных мигрантов

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на военно-морской базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей наиболее опасных преступников из числа иностранных граждан, незаконно находящихся в стране. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Документ издан с целью остановить вторжение на границе, ликвидировать преступные картели и восстановить национальный суверенитет США.

29 января Трамп объявил, что подпишет исполнительный указ, который дает распоряжение министерствам обороны и внутренней безопасности подготовить центр на базе Гуантанамо для содержания нелегальных мигрантов.

По его словам, Гуантанамо есть 30 000 мест для содержания «самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу». Соответствующий указ приблизит США на один шаг к искоренению миграционной преступности в стране, указал американский президент.

В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал ряд указов об ужесточении миграционной политики. По данным ICE, опубликованным на странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января получилось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. Источники сообщили The Washington Post 27 января о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа нарастить число ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. Нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента США, уточнили они.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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