Трамп пообещал создать центр содержания нелегальных мигрантов в Гуантанамо
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет исполнительный указ, который дает распоряжение пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить центр на базе Гуантанамо для содержания 30 000 нелегальных мигрантов.
«Сегодня я также подписываю указ, который поручает министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку центра для 30 000 мигрантов на базе Гуантанамо», – объявил Трамп
Трамп заметил, что в Гуантанамо есть 30 000 мест для содержания «самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу».
«Некоторые из них настолько опасны, что мы даже не можем быть уверенными, что страны, откуда они, смогут их удержать, и мы не хотим, чтобы они вернулись. Поэтому мы отправим их в Гуантанамо», – подчеркнул он. – это суровое место, из которого трудно выбраться».
Американский президент считает, что данный указ приблизит США на один шаг к искоренению миграционной преступности в стране.
«Нам нужно, чтобы конгресс предоставил полное финансирование для восстановления наших суверенных границ, а также финансовую поддержку для удаления рекордного числа нелегальных мигрантов», – добавил он.
Трамп 20 января, в первый день на посту президента подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. По данным ICE, опубликованным на официальной странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января удалось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. Источники сообщили газете WP 27 января о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа увеличить количество ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. По их словам, нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента.