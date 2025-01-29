Трамп пообещал создать центр содержания нелегальных мигрантов в Гуантанамо

«Некоторые из них настолько опасны, что мы даже не можем быть уверенными, что страны, откуда они, смогут их удержать, и мы не хотим, чтобы они вернулись. Поэтому мы отправим их в Гуантанамо», – подчеркнул он. – это суровое место, из которого трудно выбраться».