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Трамп пообещал создать центр содержания нелегальных мигрантов в Гуантанамо

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет исполнительный указ, который дает распоряжение пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить центр на базе Гуантанамо для содержания 30 000 нелегальных мигрантов.

«Сегодня я также подписываю указ, который поручает министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку центра для 30 000 мигрантов на базе Гуантанамо», – объявил Трамп

Трамп заметил, что в Гуантанамо есть 30 000 мест для содержания «самых опасных преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу».

«Некоторые из них настолько опасны, что мы даже не можем быть уверенными, что страны, откуда они, смогут их удержать, и мы не хотим, чтобы они вернулись. Поэтому мы отправим их в Гуантанамо», – подчеркнул он. – это суровое место, из которого трудно выбраться».

Американский президент считает, что данный указ приблизит США на один шаг к искоренению миграционной преступности в стране.

«Нам нужно, чтобы конгресс предоставил полное финансирование для восстановления наших суверенных границ, а также финансовую поддержку для удаления рекордного числа нелегальных мигрантов», – добавил он.

Трамп 20 января, в первый день на посту президента подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. По данным ICE, опубликованным на официальной странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января удалось задержать 2373 нелегальных мигранта для последующей депортации. Источники сообщили газете WP 27 января о требовании неназванных сотрудников администрации Трампа увеличить количество ежедневных задержаний минимум до 1200 или 1500. По их словам, нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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