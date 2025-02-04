Пашинян: Армения надеется на США в вопросе установления мира на Кавказе

Пашинян рассказал, что Армения активно стремится к укреплению демократических институтов. По его словам, идет работа над углублением демократии, чтобы страна не зависела от политической воли действующих властей. Он подчеркнул, что в настоящее время существует лишь один инструмент, который используется для попыток подорвать демократический путь Армении, – «это инструмент войны, эскалации и конфликта».