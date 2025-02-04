Пашинян: Армения надеется на США в вопросе установления мира на Кавказе
Армения надеется, что вопрос мира на Южном Кавказе станет одним из приоритетных для политической элиты Соединенных Штатов. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с представителями организации Save Armenia в Вашингтоне, передает ТАСС.
Пашинян рассказал, что Армения активно стремится к укреплению демократических институтов. По его словам, идет работа над углублением демократии, чтобы страна не зависела от политической воли действующих властей. Он подчеркнул, что в настоящее время существует лишь один инструмент, который используется для попыток подорвать демократический путь Армении, – «это инструмент войны, эскалации и конфликта».
24 января профильная комиссия парламента Армении Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков тогда усомнился, что Ереван может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС.