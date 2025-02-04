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Пашинян: Армения надеется на США в вопросе установления мира на Кавказе

Ведомости

Армения надеется, что вопрос мира на Южном Кавказе станет одним из приоритетных для политической элиты Соединенных Штатов. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с представителями организации Save Armenia в Вашингтоне, передает ТАСС.

Пашинян рассказал, что Армения активно стремится к укреплению демократических институтов. По его словам, идет работа над углублением демократии, чтобы страна не зависела от политической воли действующих властей. Он подчеркнул, что в настоящее время существует лишь один инструмент, который используется для попыток подорвать демократический путь Армении, – «это инструмент войны, эскалации и конфликта».

24 января профильная комиссия парламента Армении Армении одобрила законопроект о вступлении страны в Европейский союз. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков тогда усомнился, что Ереван может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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