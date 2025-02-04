В Кремле не стали оценивать слова Трампа о прогрессе по вопросу Украины
Кремль пока не будет давать оценку словам президента США Дональда Трампа о достижении значительного прогресса в усилиях, направленных на разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме. <…> Мы пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь трудно давать какую-то оценку [словам Трампа]», – сказал Песков.
Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт в течение суток после вступления в должность 20 января 2025 г. После этого он делал еще ряд заявлений о своем желании как можно быстрее уладить кризис на Украине. 22 января Трамп призвал Москву к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта, предупредив, что в ином случае он введет новые санкции на весь российский экспорт в Штаты и другие страны.
24 января президент РФ Владимир Путин объявил о готовности к переговорам. При этом он задался вопросом, как они будут возобновлены, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения, пока Россию возглавляет Путин. В феврале Трамп заявил о достижении значительного прогресса в усилиях, направленных на разрешение конфликта на Украине, не раскрыв при этом деталей.