В Кремле не стали оценивать слова Трампа о прогрессе по вопросу Украины

Российская спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт в течение суток после вступления в должность 20 января 2025 г. После этого он делал еще ряд заявлений о своем желании как можно быстрее уладить кризис на Украине. 22 января Трамп призвал Москву к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта, предупредив, что в ином случае он введет новые санкции на весь российский экспорт в Штаты и другие страны.