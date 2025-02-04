Песков заявил о «неизбежности мер взаимности» по недвижимости в Польше
В случае решений польской стороны по недвижимости РФ в стране «меры взаимности» будут «неизбежны». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
«В самой Польше, наверно, эти меры сейчас ограничены в связи с оголтелой русофобской политикой Варшавы», – отметил Песков. Но Россия будет принимать все возможные меры, добавил пресс-секретарь.
4 февраля стало известно, что руководство Польши отказывается признать несколько объектов недвижимости собственностью России. При этом отмечалось, что конкретные планы еще не оглашались.