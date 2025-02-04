Посол Андреев сообщил об отказе Варшавы признать ряд объектов собственностью РФ
Руководство Польши отказывается признать несколько объектов недвижимости собственностью России, но их намерения по этому вопросу не оглашались. Об этом заявил посол России в республике Сергей Андреев в интервью «РИА Новости».
«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока неизвестно», – сказал Андреев.
В начале ноября 2022 г. «Ведомости» писали, что польские власти изъяли базу отдыха российской дипмиссии «Скубянка» под Варшавой. На территории расположены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. В марте того же года Андреев сообщал, что Польша заблокировала счета российского посольства: предлогом стало якобы использование средств с этих счетов «для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма».
В апреле 2022 г. Андреев заявлял, что польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100 в Варшаве, которое является российской дипломатической недвижимостью. Год спустя, в конце апреля 2023 г., представители властей Варшавы и полицейские проникли в школу при посольстве России. Получив отказ на требование открыть ворота, они решили взломать дверь, заявив, что сотрудники школы должны покинуть ее.