Посол Андреев сообщил об отказе Варшавы признать ряд объектов собственностью РФ

В начале ноября 2022 г. «Ведомости» писали, что польские власти изъяли базу отдыха российской дипмиссии «Скубянка» под Варшавой. На территории расположены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. В марте того же года Андреев сообщал, что Польша заблокировала счета российского посольства: предлогом стало якобы использование средств с этих счетов «для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма».