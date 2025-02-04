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Посол Андреев сообщил об отказе Варшавы признать ряд объектов собственностью РФ

Ведомости

Руководство Польши отказывается признать несколько объектов недвижимости собственностью России, но их намерения по этому вопросу не оглашались. Об этом заявил посол России в республике Сергей Андреев в интервью «РИА Новости».

«Есть еще несколько объектов, которые польская сторона отказывается признавать нашей собственностью. Какие у нее планы на их счет, нам пока неизвестно», – сказал Андреев.

В начале ноября 2022 г. «Ведомости» писали, что польские власти изъяли базу отдыха российской дипмиссии «Скубянка» под Варшавой. На территории расположены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. В марте того же года Андреев сообщал, что Польша заблокировала счета российского посольства: предлогом стало якобы использование средств с этих счетов «для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма».

В апреле 2022 г. Андреев заявлял, что польские власти заняли здание по адресу Собеского, 100 в Варшаве, которое является российской дипломатической недвижимостью. Год спустя, в конце апреля 2023 г., представители властей Варшавы и полицейские проникли в школу при посольстве России. Получив отказ на требование открыть ворота, они решили взломать дверь, заявив, что сотрудники школы должны покинуть ее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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