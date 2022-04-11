Власти Польши заняли один из объектов российской дипсобственности в Варшаве

Тем не менее из слов посла следует, что российская сторона не использовала объект из-за «обструкционистской позиции польских властей, которые много лет препятствовали оформлению этого объекта как российской недвижимости». Ранее, по его словам, польские суды выносили ряд решений по поводу этого объекта, которые «прямо противоречат международному праву и соглашению». Здание, как отметил Андреев, находится в упадке и аварийном состоянии.