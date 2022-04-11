Власти Польши заняли один из объектов российской дипсобственности в Варшаве
Польские власти заняли здание в Варшаве, которое является российской дипломатической недвижимостью, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева.
«Сегодня утром к объекту нашей дипломатической недвижимости в Варшаве по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект», — сообщил посол.
Польская сторона проигнорировала протест заведующего консульским отделом российского посольства и срезала замки на воротах, после чего заняла объект, отметил Андреев. Посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста из-за действий властей республики.
Участок, на котором находится объект российской дипмиссии, был предоставлен властями Польши в 1970-е гг. в рамках соглашения. Варшава его не разрывала, отметило российское посольство в своей ноте протеста. «Здания и инфраструктура были построены на этом участке еще советской стороной для дипломатических целей, и, соответственно, он является объектом российской дипломатической недвижимости», — сказал Андреев.
Тем не менее из слов посла следует, что российская сторона не использовала объект из-за «обструкционистской позиции польских властей, которые много лет препятствовали оформлению этого объекта как российской недвижимости». Ранее, по его словам, польские суды выносили ряд решений по поводу этого объекта, которые «прямо противоречат международному праву и соглашению». Здание, как отметил Андреев, находится в упадке и аварийном состоянии.
8 апреля Россия объявила персонами нон грата 45 сотрудников польского диппредставительства в стране. Этот шаг являлся ответным на действия Варшавы, которая выслала аналогичное число российских дипломатов.