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Власти Польши изъяли базу отдыха российского посольства

Ведомости

Польские власти изъяли базу отдыха, которую посольство России арендовало с 1980-х гг., сообщил замминистра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка.

«В среду сотрудники лесной стражи государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», – приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что соглашение об аренде было расторгнуто еще в середине апреля. На участке, о котором идет речь, расположены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.

Ранее сегодня сообщалось, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. По словам министра национальной обороны республики Мариуша Блащака, система на границе будет состоять из трех рядов ограждений, забор высотой 2,5 м также оснастят колючей проволокой.

О планах погранслужбы Польши построить стену на границе с Россией еще в феврале заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич. Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.

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Ранее по теме: Польша начала строительство заграждения на границе с Россией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных