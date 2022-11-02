Власти Польши изъяли базу отдыха российского посольства
Польские власти изъяли базу отдыха, которую посольство России арендовало с 1980-х гг., сообщил замминистра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка.
«В среду сотрудники лесной стражи государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», – приводит его слова «РИА Новости».
Отмечается, что соглашение об аренде было расторгнуто еще в середине апреля. На участке, о котором идет речь, расположены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.
Ранее сегодня сообщалось, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. По словам министра национальной обороны республики Мариуша Блащака, система на границе будет состоять из трех рядов ограждений, забор высотой 2,5 м также оснастят колючей проволокой.
О планах погранслужбы Польши построить стену на границе с Россией еще в феврале заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич. Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.
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