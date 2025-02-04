ООН на Украине запретили подписывать соглашения о финансировании от США
Учреждения ООН на территории Украины в свете текущей ситуации с агентством США по международному развитию (USAID) получили внутренние указания, которые запрещают подписывать новые соглашения о финансировании от США. Об этом сообщила испанская газета El Pais, ссылаясь на свои источники.
Поясняется, что решения американской стороны оказали значительное влияние на множество проектов ООН. В частности, в некоторых инициативах, связанных с защитой прав человека, до 80% финансирования приходилось именно от USAID. Некоторые неправительственные организации на Украине уже известили ООН, что были вынуждены отправить своих сотрудников домой, так как не смогут продолжить выплачивать им заработную плату.
Сейчас миссия ООН на Украине проводит анализ, какие проекты являются приоритетными, чтобы попытаться сохранить их, несмотря на возникшие финансовые трудности. По данным источников издания, программы, касающиеся детской тематики, не должны быть затронуты. Но приостановка американской финансовой помощи сильно отразилась на сфере культуры и медиа, в результате чего более 100 организаций в этих областях остались без необходимых ресурсов.
3 января президент США Дональд Трамп заявлял о достижении значительного прогресса в усилиях, направленных на разрешение конфликта на Украине. В Кремле позже не стали давать оценку этим заявлениям. «Пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь трудно давать какую-то оценку [словам Трампа]», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.