ООН на Украине запретили подписывать соглашения о финансировании от США

Поясняется, что решения американской стороны оказали значительное влияние на множество проектов ООН. В частности, в некоторых инициативах, связанных с защитой прав человека, до 80% финансирования приходилось именно от USAID. Некоторые неправительственные организации на Украине уже известили ООН, что были вынуждены отправить своих сотрудников домой, так как не смогут продолжить выплачивать им заработную плату.