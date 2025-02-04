Экс-генсек НАТО Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии. Об этом объявил премьер-министр страны Гар Стёре.
«Для меня большая честь получить приглашение помочь моей стране в этот критический период. Тщательно рассмотрев текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стёре занять пост министра финансов», – сказал Столтенберг (цитата по Dagbladet).
Столтенберг в прошлом уже занимал пост министра финансов Норвегии – с октября 1996-го по октябрь 1997 г. Был премьер-министром страны с 2000 по 2001 г., позже вновь занял эту должность в 2005 г., проработав на ней до 2013 г. С октября 2014-го по октябрь 2024 г. был генсеком НАТО.
С октября 2024 г. пост генерального секретаря Североатлантического альянса занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. При передаче полномочий Столтенберг говорил, что 10 лет назад, в 2014 г., НАТО «оказывала лишь незначительную поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит масштабный характер и для ее координации создан специальный штаб НАТО».
Рютте выступает за продолжение поддержки Украины. В Кремле также заявляли, что не ожидают изменений в политике НАТО.