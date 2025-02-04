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Экс-генсек НАТО Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии

Ведомости

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии. Об этом объявил премьер-министр страны Гар Стёре.

«Для меня большая честь получить приглашение помочь моей стране в этот критический период. Тщательно рассмотрев текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стёре занять пост министра финансов», – сказал Столтенберг (цитата по Dagbladet).

Столтенберг в прошлом уже занимал пост министра финансов Норвегии – с октября 1996-го по октябрь 1997 г. Был премьер-министром страны с 2000 по 2001 г., позже вновь занял эту должность в 2005 г., проработав на ней до 2013 г. С октября 2014-го по октябрь 2024 г. был генсеком НАТО.

С октября 2024 г. пост генерального секретаря Североатлантического альянса занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. При передаче полномочий Столтенберг говорил, что 10 лет назад, в 2014 г., НАТО «оказывала лишь незначительную поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит масштабный характер и для ее координации создан специальный штаб НАТО».

Рютте выступает за продолжение поддержки Украины. В Кремле также заявляли, что не ожидают изменений в политике НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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