В Кремле не ожидают изменений в политике НАТО после вступления Рютте в должность
После вступления Марка Рютте в должность генерального секретаря НАТО политика альянса не изменится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он и работал. Господин Рютте нам хорошо известен. Не один час они вместе провели с президентом [России Владимиром] Путиным за столом переговоров», – сказал он.
По словам Пескова, у России и Нидерландов были надежды на возможность выстраивания добрых прагматичных отношений, но впоследствии Амстердам занял «достаточно непримиримую» позицию на полное исключение контактов с Москвой. Поэтому в Кремле считают, что в политике НАТО не произойдет существенно новых изменений.
1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально занял пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Рютте сменил Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост с 2014 г. Он выступает за продолжение поддержки Украины и увеличение оборонных расходов, писали «Ведомости».