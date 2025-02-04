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Фидан призвал не допустить возобновление Израилем боев в секторе Газа

Ведомости

Международное сообщество должно не допустить возобновления Израилем боевых действий в секторе Газа по завершении обмена заложниками в рамках соглашения с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, передает турецкая газета Daily Sabah.

«Международное сообщество должно занять единую позицию и не позволить [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху возобновить геноцид для продвижения своих личных интересов», – подчеркнул Фидан.

По его мнению, сделка о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» должна сохраняться. Министр также выступил против предложения президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из анклава в другие страны.

25 января Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить количество палестинских беженцев, которых они принимают из Газы. Речь может идти о переселении 1,5 млн человек. Трамп рассказал, что «похвалил» Иорданию, принявшую у себя палестинцев.

Арабские страны отвергли это предложение Трампа, писал CBS News со ссылкой на совместное заявление государств. Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Палестинская администрация и Лига арабских государств отвергли «любые планы по переселению палестинцев со своих территорий в Газе и на оккупированном Западном берегу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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