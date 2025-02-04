Фидан призвал не допустить возобновление Израилем боев в секторе Газа
Международное сообщество должно не допустить возобновления Израилем боевых действий в секторе Газа по завершении обмена заложниками в рамках соглашения с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, передает турецкая газета Daily Sabah.
«Международное сообщество должно занять единую позицию и не позволить [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху возобновить геноцид для продвижения своих личных интересов», – подчеркнул Фидан.
По его мнению, сделка о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» должна сохраняться. Министр также выступил против предложения президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из анклава в другие страны.
25 января Трамп заявил, что Иордания, Египет и другие арабские страны должны увеличить количество палестинских беженцев, которых они принимают из Газы. Речь может идти о переселении 1,5 млн человек. Трамп рассказал, что «похвалил» Иорданию, принявшую у себя палестинцев.
Арабские страны отвергли это предложение Трампа, писал CBS News со ссылкой на совместное заявление государств. Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Палестинская администрация и Лига арабских государств отвергли «любые планы по переселению палестинцев со своих территорий в Газе и на оккупированном Западном берегу».