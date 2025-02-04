Фидан призвал не допустить возобновление Израилем боев в секторе Газа

Международное сообщество должно не допустить возобновления Израилем боевых действий в секторе Газа по завершении обмена заложниками в рамках соглашения с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, передает турецкая газета Daily Sabah.